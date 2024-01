Pd, Desio Viva e Desio Libera: due anni di attività in Consiglio comunale. Ne parleranno in un incontro che si terrà questa sera, lunedì 22 gennaio alle 21 in Sala Pertini: un'opportunità di confronto per i cittadini.

L'alternativa per la città: ne parlano Pd, Desio Viva e Desio Libera

A Desio, a due anni dall’insediamento della Giunta Gargiulo i consiglieri comunali della minoranza fanno il punto sull’attività consiliare, su ciò che è stato proposto come alternativa al governo della città e sulla visione che il Partito democratico porta avanti insieme alle liste Desio Viva e Desio Libera. I consiglieri illustreranno tutto ciò che è stato portato in Consiglio comunale, frutto anche di segnalazioni da parte dei desiani, cittadini, associazioni e comitati, su bisogni, criticità e difficoltà che si trovano ad affrontare. "Tutto ciò che è rimasto inascoltato dall’Amministrazione comunale", dicono i gruppi.

Confronto con i cittadini

"La partecipazione dei cittadini è un valore in cui abbiamo sempre creduto, investito e che abbiamo sempre incoraggiato poiché dal coinvolgimento e dalla reciprocità nascono sempre idee e progetti condivisi. Vi invitiamo anche in questa occasione a partecipare e ripercorrere con noi questi due anni", evidenziano i promotori. L'appuntamento è per questa sera, lunedì 22 gennaio, alle 21 presso la Sala Pertini: un’opportunità di confronto aperto a tutti i cittadini che potranno intervenire e porre domande.