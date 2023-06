«Peba» e sindaco salgono in cattedra per una lezione sulle barriere architettoniche

Sindaco di Villasanta e "Peba Onlus" salgono in cattedra per spiegare agli studenti della scuola media il significato delle barriere architettoniche.

Grazie al patto di collaborazione tra Comune e Peba Onlus, la scrosa settimana è stata organizzata una mattinata di formazione sulle barriere architettoniche alla scuola secondaria "Fermi". Nell’ambito del patto di collaborazione sottoscritto quest’anno tra il Comune di Villasanta e Peba Onlus, finalizzato al progressivo abbattimento delle barriere architettoniche, è stato costituito un tavolo con i soggetti che si occupano di disabilità sul territorio.

Un tavolo con i soggetti che si occupano di disabilità

Tra questi, il professor Luca Montani ideatore del progetto "Spazio allo Spazio", fiore all’occhiello della programmazione della scuola secondaria E. Fermi. Con il suo intervento, si è tenuta alla scuola Fermi una mattina di formazione con quattro classi sul significato delle barriere architettoniche.

In cattedra Andrea Ferretti, presidente di Peba Onlus. Presenti il sindaco Luca Ornago e il vicesindaco Gabriella Garatti. In aula anche la docente Luigia Sironi e la vicepreside Benedetta Brivio, oltre all’atleta Davyd Andryiesh, campione brianzolo di handbike.

È stato poi proiettato il film "Corro da Te" di Riccardo Milani, già proposto all’Astrolabio nel 2022 e incentrato sulla necessità di scardinare i luoghi comuni legati alla disabilità. Alla realizzazione della pellicola ha collaborato l’associazione Peba Onlus, proprio perché il quadro fosse il più veritiero possibile.

La collaborazione continuerà il prossimo anno

La collaborazione con le scuole proseguirà il prossimo anno scolastico con progetti adeguati alle fasce d’età. Il lavoro di mappatura delle barriere sul territorio coinvolgerà, per esempio, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Monza. Nel frattempo l’Amministrazione ha comunicato che sono terminati i lavori per la messa in sicurezza dell’attraversamento di via Sanzio per bici e pedoni.

L’ultimo passaggio era la posa della nuova segnaletica. Un intervento, ricordiamo, reso possibile grazie alla collaborazione con i rappresentanti di Fiab MonzainBici che sono recentemente entrati a far parte del tavolo dell’Ambiente ed Ecologia. Un intervento nato dall’esigenza di mettere al sicuro i lavoratori delle aziende della zona e dei ragazzi che raggiungono ogni giorno l’istituto Mapelli.