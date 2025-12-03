“Quello del pedaggiamento della Milano-Meda è un tema di equità: far pagare un tracciato che già c’era, anche rispetto ad analoghi tratti presenti e simili in altre regioni italiane, solitamente gratuiti, non può essere considerato logico, visto che parliamo di un’opera a servizio del territorio”.

Pedaggiamento Milano-Meda, Ponti: “La Brianza costretta a pagare ancora”

Così Gigi Ponti (nella foto di copertina), consigliere regionale del Pd, al termine della discussione di ieri in consiglio regionale, sulla sua interrogazione al presidente Fontana sul tema ‘Gratuità sulla tratta Pedemontana Lombarda B2/Milano–Meda’.

Ponti prosegue: “L’esempio più limpido è quello con il ponte di Messina: costerà 15 miliardi di euro e sappiamo già che il pedaggio, andata e ritorno, sarà di 7,86 euro, in un rapporto tra i due costi di 0,52; la Pedemontana da Lentate a Cesano Maderno costerà 900 milioni e il costo del pedaggio, andata e ritorno, sarà di 4,40 euro, in un rapporto tra costi di 4,89. Questo basta a capire l’ingiustizia di quella che le nostre comunità considerano già un’ennesima gabella e che, come ci è stato risposto in Aula, Regione Lombardia non intende assolutamente togliere o rivalutare”.

“Cos’altro vuole Regione Lombardia dalla Brianza?”

“Non c’è da stupirsi che questo pedaggiamento venga visto come un’ulteriore tassa per il territorio brianzolo – aggiunge Ponti: ci pare appena il caso di ricordare che le Provincie di Como e Monza e Brianza, concorrono complessivamente alla finanza regionale con poco meno di 900 milioni di euro; il gettito Irap, anno 2022, è stato di 330 milioni; l’addizionale Irpef, stesso anno, è stata pari a 362 milioni; la Tassa automobilistica regionale, anno 2024, di 193 milioni di euro. Il pedaggio comporterà un aggravio economico significativo per pendolari, residenti e imprese locali, con un costo mensile stimato in circa 100 euro per chi utilizzerà la tratta quotidianamente. Cos’altro vuole Regione Lombardia dalla Brianza?”, si chiede retoricamente Ponti.

“Eppure, dall’assessora la risposta è stata chiara: per emendare su questo punto la Convenzione di concessione, sottoscritta tra Cal e Apl, dove fin dalle origini è stato previsto il pedaggiamento, servono atti aggiuntivi e un decreto interministeriale, oltre al parere favorevole del Cipess. Ma in ogni caso va contemplato sempre il riconoscimento ad Apl del capitale investito, visto che il pedaggio è l’unico introito previsto per il concessionario. E non può intervenire direttamente Regione Lombardia in quanto indennizzare il concessionario comporterebbe un illegittimo superamento del limite del 49% del contributo pubblico e una violazione della disciplina comunitaria degli Aiuti di Stato. Al massimo, ci è stato detto in Aula, Regione Lombardia si riserva di valutare agevolazioni tariffarie e una indefinita scontistica per chi usa abitualmente la tratta, come già avviene sulle tangenziali di Como e Varese”, fa sapere il consigliere Pd.

La possibilità: l’esenzione variabile per categorie specifiche