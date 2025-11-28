Pedemontana a Lesmo, ecco il cronoprogramma dei lavori illustrato dal sindaco

Le ruspe iniziano gli scavi a Lesmo, ormai i cantieri per la realizzazione di Pedemontana sono alle porte. Molti lesmesi si sono accorti che sono iniziati anche nel grande terreno a lato della Sp 7, sponda Peregallo, gli scavi preliminari per la realizzazione dell’autostrada.

A fare chiarezza sul cronoprogramma dei lavori che interesseranno il territorio di Lesmo ci ha pensato direttamente il sindaco di Lesmo Sara Dossola durante la seduta del Consiglio comunale di mercoledì 26 novembre 2025.

“A fronte di alcune sollecitazioni e richieste pervenute da parte di cittadini e a seguito dell’inizio degli scavi ho preso contatto con l’ingegner Monguzzi per potervi aggiornare sui lavori e sulla cantierizzazione di Pedemontana – ha sottolineato Dossola in Assise – Abbiamo ricevuto segnalazioni riguardanti gli scavi che avvengono di sabato e domenica. Movimentazioni che, però, avvengono all’interno del cantiere. Noi, come Comune, non possiamo fermare questi lavori ma controllare e monitorare che rispettino i livelli di deroghe che abbiamo concesso loro. L’ingegner Monguzzi mi ha comunicato che attualmente sono in corso le attività di tipo preparatorio per la realizzazione delle due gallerie. Una è la galleria “Lesmo 1” con accesso previsto in via Marconi. Qui è previsto un intervento con tecnica tradizionale di sbancamento e scavo aperto e i lavori inizieranno nel giugno del 2026″.