Pedemontana: a Lesmo l'assemblea pubblica; intanto partono gli espropri dei terreni

Si terrà questa sera, mercoledì 8 novembre, l'assemblea pubblica convocata dal Comune di Lesmo sul tema Pedemontana. Da domani, giovedì 9 novembre, la società autostradale darà invece il via agli espropri dei terreni su cui transiterà la tratta C.

L'assemblea su Pedemontana

Durante la riunione di questa sera, convocata per le 21 nella Sala consiliare del Municipio, il sindaco Francesco Montorio e la sua Giunta illustreranno nel dettaglio la trattativa condotta con Pedemontana che ha portato all'accordo sulle opere di compensazione per il territorio. Opere che porteranno al Comune un tratto più lungo in copertura, maggiore misure anti rumore e tre piste ciclopedonali, oltre a una serie di migliorie aggiuntive.

Al via gli espropri

Intanto Pedemontana procede spedita. Da domani prenderanno il via gli espropri dei terreni sopra cui transiterà il tracciato. E tra i proprietari montano rabbia e delusione per i risarcimenti ottenuti senza alcuna possibilità di dialogo. Come nel caso dell'azienda agricola Redaelli, in via Ratti, che "in cambio" di un'area da 10mila metri quadri otterrà 88mila euro. Ecco quanto vale una vita piena di sacrifici, giornate che iniziano all’alba e finiscono alla sera tardi, nella calura estiva e nel freddo invernale.

"Ce lo aspettavamo anche se siamo rimasti basiti quando abbiamo visto la cifra che ci verrà risarcita come indennizzo: poco meno di 90mila euro - ha sottolineato sconsolato Massimo Redaelli - Quasi inutile sottolineare che l’esproprio di quei terreni avrà ripercussioni notevoli in quanto ridurrà di molto la nostra capacità foraggera per l’alimentazione dei bovini. C’è anche un altro aspetto da non sottovalutare: quei terreni venivano utilizzati anche per lo scarico dei reflui zootecnici. Nel 2011 e poi ancora ad inizio anno avevamo scritto a Pedemontana per fare presente la nostra situazione, ma non abbiamo mai ottenuto risposte se non questa lettera di qualche giorno fa"

