Pedemontana, assemblea per i cittadini

Un’assemblea pubblica, indetta dal Comune di Macherio, con vertici e tecnici di Pedemontana. L’incontro è in programma giovedì 16 novembre, alle 20.45, alla scuola media «Leopardi».

Assemblea per parlare di Pedemontana

"L'obiettivo principale di questa riunione sarà fornire informazioni dettagliate sul progetto di costruzione dell'autostrada Pedemontana - spiega il sindaco dio Macherio, Franco Redaelli - Riconosciamo che ci sono preoccupazioni e opinioni divergenti all'interno della comunità macheriese riguardo a questo progetto. Tuttavia, riteniamo che l'assemblea pubblica fornirà un'opportunità preziosa per conoscere il progetto. A tale scopo, saranno presenti i responsabili di Autostrada Pedemontana, i quali illustreranno la progettazione e la fase di cantierizzazione dell'autostrada".

Le domande

Al fine di rendere l'assemblea il più efficace possibile, il Comune ha invitato la cittadinanza a inviare delle domane in anticipo tramite email all’indirizzo comunicazione@comune.macherio.mb.it, «in modo che le vostre domande possano essere prese in considerazione e integrate nella presentazione. In questo modo, ci assicureremo di affrontare le preoccupazioni più urgenti e di fornire risposte complete durante l'assemblea» conclude il sindaco Redaelli.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 14 novembre 2023.