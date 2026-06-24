Il consorzio Pedelombarda Nuova, guidato da Webuild con Pizzarotti, per conto di Autostrada Pedemontana Lombarda, prosegue le attività programmate nei cantieri della Tratta C, nella provincia di Monza e della Brianza.

Pedemontana, avanti con i cantieri della Tratta C tra Lesmo, Macherio e Biassono

Nel territorio di Lesmo sono state eseguite le prove di carico propedeutiche alla futura realizzazione delle strutture verticali e dell’impalcato del ponte sul fiume Lambro. Il nuovo attraversamento del Lambro sarà costituito da due viadotti separati, ciascuno a carreggiata unica, per una lunghezza complessiva di circa 150 metri. L’opera avrà una struttura continua sostenuta da cinque punti di appoggio, progettata per garantire maggiore stabilità e una migliore distribuzione dei pesi. Per la sua realizzazione è previsto l’impiego di oltre cento pali di fondazione.

I lavori tra Macherio e Biassono

In parallelo, tra i comuni di Macherio e Biassono, le attività di cantiere registrano l’inserimento di una terza idrofresa per supportare la realizzazione dei diaframmi sotterranei necessari alla costruzione delle gallerie artificiali Macherio 1 e Biassono 2. Nel comune di Macherio è in costruzione la galleria Macherio 1, lunga 480 metri, che ospiterà tre corsie più una di emergenza per ciascun senso di marcia. In questa fase le attività sono concentrate sulla realizzazione dei diaframmi, strutture profonde fino a 25 metri che costituiscono le pareti laterali in calcestruzzo realizzate nel sottosuolo per contenere il terreno e garantire la stabilità dello scavo e la sicurezza del cantiere. In tutto sono previsti 576 diaframmi, che saranno realizzati con lavorazioni ad alta precisione, effettuate con idrofrese di ultima generazione, macchine che scavano in profondità utilizzando acqua in pressione.

Il cantiere di Biassono

Nel vicino comune di Biassono sono già in funzione altre due idrofrese, impegnate nella costruzione della galleria Biassono 2, lunga 630 metri. Anche questo tunnel sarà composto da tre corsie più una di emergenza per ogni senso di marcia. In questo cantiere, tra i più estesi dell’intera tratta, saranno realizzati 462 diaframmi. Una volta completati i diaframmi, i lavori procederanno con lo scavo e la realizzazione della copertura. Successivamente, le aree in superficie verranno ripristinate e restituite ai territori.

Il progetto complessivo

Gli interventi rientrano nel progetto complessivo delle Tratte B2 e C, che prevede la realizzazione di oltre 26 chilometri di nuova rete autostradale, sviluppata per l’85% in sotterraneo per limitare l’impatto visivo e viabilistico sul territorio e migliorare i collegamenti est-ovest della regione.