Pedemontana: Burago dice ancora una volta "no" alla tratta D breve

“A meno che non ci siano delle proposte rispettose nei confronti del nostro territorio e non aventi un impatto così irrisorio – ha dichiarato il primo cittadino – Noi ci esponiamo totalmente contrari, anche dal punto economico e finanziario: non c’è giustificazione. Vorrei precisare che non ci fermeremo a questo, c’è ben oltre la volontà politica. Procederemo con tecnicismi e mosse legali per contrastare l’opera. C’è anche uno studio della Provincia che supporta le nostre motivazioni”.

Tra le azioni proposte dalle Amministrazioni del territorio si fanno avanti anche quelle legali, con i dieci sindaci interessati dalla "D breve" che si sono già rivolti a un avvocato:

“C’è da dire che sì, è un progetto definitivo, ma non è esecutivo e per questo crediamo che ci sia ancora tempo per poter agire tempestivamente e fare qualcosa - le parole del vicesindaco Besana - Infatti, a proposito di agire, abbiamo deciso di procedere in maniera legale proprio perché tra le documentazioni che ci hanno protocollato mancano degli aspetti fondamentali: l’analisi dei nuovi prezzi, visto che negli ultimi due anni sono aumentati del 20%, quindi probabilmente i costi per la realizzazione dell’opera sono lievitati parecchio e di questo ancora non ne sappiamo nulla. Ora abbiamo diversi incontri: il 3 ottobre in Provincia, il 4 in Regione e il 10 alla Conferenza dei Servizi al Ministero dei lavori pubblici a Roma".