Pedemontana, cantieri a Seveso: spostamento fognatura e stop al traffico

Prosegue il programma dei lavori di BrianzAcque per la risoluzione delle interferenze tra le reti idriche e fognarie e i cantieri per la realizzazione delle tratte B2 e C dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, lungo il tracciato compreso tra Lentate sul Seveso e Vimercate.

Pedemontana, cantieri a Seveso: spostamento acquedotto e stop al traffico

In accordo con l’Amministrazione Comunale di Seveso, da oggi, 9 giugno, prende il via un cantiere per lo spostamento delle linee di fognatura e acquedotto lungo Corso Isonzo. Le lavorazioni interessano il tratto particolarmente complesso in corrispondenza del cavalcavia e degli svincoli della SP35 Milano-Meda, che verrà completamente interdetto al traffico veicolare. L’intervento prevede lo spostamento di circa 75 metri di rete fognaria e di un analogo tratto di acquedotto. La complessità dell’opera è legata anche alle caratteristiche tecniche del cantiere: gli scavi raggiungeranno una profondità superiore ai 3,5 metri, mentre la nuova condotta fognaria avrà un diametro interno di 1,2 metri.

Modifiche alla viabilità

Durante i lavori, gli svincoli della Milano-Meda resteranno aperti in uscita; in ingresso sarà possibile imboccare la SP35 soltanto in direzione Lentate sul Seveso, mentre resterà interdetto l’accesso in direzione Milano.

La data di avvio del cantiere è stata individuata, di comune accordo, in concomitanza con la conclusione del periodo scolastico, così da limitare i disagi al transito veicolare e delle linee del trasporto pubblico. Le attività si svolgeranno, dunque, interamente nel periodo estivo e si concluderanno entro la seconda settimana settembre, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Unica eccezione sarà rappresentata da una sospensione temporanea delle lavorazioni, con la completa riapertura del tratto interessato tra il primo e il 12 luglio, in vista delle commemorazioni ufficiali per il 50° anniversario del disastro ambientale dell’ICMESA, alle quali, nella giornata del 10 luglio, prenderà parte, tra gli altri, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un piano più ampio

Questa attività di BrianzAcque rientra in un più ampio programma di risoluzione delle interferenze che interessa tutti i Comuni coinvolti dal tracciato di Pedemontana, con oltre 80 progetti di diversa entità – da opere puntuali di dimensioni contenute a interventi strutturali più complessi – da realizzare nell’arco dei prossimi anni in coerenza con il cronoprogramma autostradale.

Sebbene durante il periodo dei lavori possano verificarsi rallentamenti o modifiche temporanee alla viabilità, gli interventi sono pianificati con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per cittadini e automobilisti. I cantieri saranno accompagnati da una segnaletica chiara, dall’indicazione di eventuali percorsi alternativi e da un costante confronto con le Polizie Locali. Inoltre, sarà garantita una comunicazione costante con i cittadini attraverso i canali ufficiali, per fornire aggiornamenti puntuali sull’avanzamento dei lavori e sulle eventuali variazioni alla circolazione.