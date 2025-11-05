Il gruppo di maggioranza vuole sapere "quali strumenti di vigilanza e monitoraggio il Comune intenda adottare per la viabilità e la sicurezza dei cittadini".

Pedemontana: cantieri e tutela del territorio. A Desio a interrogare sindaco e assessori è il gruppo di maggioranza del Partito democratico.

Pedemontana, movimentazione di terra e decine di camion

Così evidenziano i consiglieri del Pd:

“La rilevante mole del cantiere comporta la movimentazione di migliaia di tonnellate di terra, con conseguente transito quotidiano di decine di camion destinati al trasporto e allo stoccaggio dei materiali di scavo. Pedemontana aveva assicurato che per ridurre l’impatto sarebbero stati adottati teli di copertura sui camion e sistemi di lavaggio delle ruote in uscita dai cantieri”.

Dopo le piogge detriti fangosi sulle strade

Facendo, poi, riferimento alle piogge delle scorse settimane, il gruppo del Partito democratico aggiunge: “Si è verificata una diffusa presenza di residui fangosi e detriti lungo via Guido Rossa, via Milano e via per Cesano, con notevoli disagi per la cittadinanza; per cui il Comune ha chiesto una pulizia straordinaria delle strade”. Da qui l’esigenza di sapere “quali strumenti di vigilanza e monitoraggio il Comune intenda adottare per la tutela del territorio, della viabilità e della sicurezza dei cittadini” e se esiste un coordinamento costante con i referenti di Pedemontana, “per garantire una gestione più tempestiva e preventiva delle criticità”.