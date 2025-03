Pedemontana ed epidemia di lingua blu mettono in pausa la Manifestazione zootecnica

Il cantiere per l’autostrada Pedemontana sfratta la tradizionale Manifestazione zootecnica dal cuore di Cascina Gaeta e l’epidemia di "lingua blu" costringe a rinunciare ad asini, pecore e capre. Così, l’evento tanto atteso di Cesano Maderno quest’anno si svolgerà nell’area del velodromo e si chiamerà Fiera di Primavera.

La Pedemontana sfratta la Manifestazione zootecnica

Gli Amici di Cascina Gaeta, che della Manifestazione zootecnica - l’anno scorso alla quattordicesima edizione - sono gli ideatori e gli organizzatori, non hanno voluto rinunciare all’appuntamento. "Quando l’anno scorso abbiamo saputo che nel 2025 Pedemontana avrebbe occupato il terreno della fiera per il cantiere dell’autostrada ci siamo subito attivati per cercare un’alternativa", spiega Moris Bellesso, il presidente dell’associazione che è una grande famiglia.

La scelta finale, d’accordo con il Comune, è andata sull’area del velodromo. "Non abbiamo voluto demordere anche quando abbiamo saputo che per l’epidemia di “lingua blu” avremmo dovuto fare a meno di asini, pecore e capre - spiega Bellesso - Siccome già da due anni, per la peste suina, dobbiamo escludere i maiali, abbiamo cambiato nome alla fiera, perché non aveva senso chiamarla Zootecnica, e abbiamo portato tante novità, pensando al divertimento delle famiglie», che potranno anche sfruttare l’area giochi e i gonfiabili. «L’obiettivo, ovvio, è poter tornare dove siamo stati per quattordici edizioni".

Non mancheranno novità

La "ricetta" della due giorni, dalle 18 di sabato 29 alle 19 di domenica 30 marzo, è quella ormai consolidata, ma le novità non mancheranno. "Abbiamo pensato a un giro sul trattore per bambini, a una dimostrazione di boscaioli con gli attrezzi di una volta e al gioco del martello, con la sfida a piantare un chiodo in un ceppo di legno con il minor numero di colpi», spiegano Enrico e Nicolas Grendene. Attesi una sessantina di macchine tuning di "Extreme sound club" e una ventina di camion di "Omar Hello Spank": "Ricorderemo come già l’anno scorso il nostro amico Riccardo Bardella (l’autotrasportatore 57enne di Saronno vittima di un infortunio mortale sul lavoro)", dice il presidente Omar Iacovello. Sabato la dimostrazione, domenica l’esposizione.

Bancarelle e dimostrazioni cinofile

Proprio domenica è previsto il clou dell’evento con l’apertura dei cancelli alle 8 e la benedizione e il taglio del nastro alla presenza delle autorità alle 9.30. Alle 10 l’immancabile sfilata di trattori (una ventina), camion e auto per le vie del quartiere e oltre e, a seguire, la dimostrazione dei cani del Centro cinofilo IVI4Pets di Seveso, che per tutta la giornata offrirà consulenze gratuite e, alle 14.45, organizzerà una sfilata cinofila aperta a tutti con premiazione finale. Confermata la presenza dei pony e dei cavalli, con possibilità di cavalcarli per un breve giro. E, ovviamente, anche le bancarelle con prodotti tipici della Brianza e per il florovivaismo.

"Non mancheranno sorprese", annuncia divertito Nicolas Grendene. "Ci auguriamo che la gente partecipi numerosa come sempre - dice Moris Bellesso - Vedere le persone contente è da sempre la nostra unica e grande soddisfazione. E’ la motivazione che ci ha spinto ad andare avanti nonostante le difficoltà".

La Fiera di Primavera ha il patrocinio del Comune e della Provincia.