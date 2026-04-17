Pedemontana, firmato l’accordo per mitigare gli impatti sul territorio

Nella mattinata di oggi, venerdì, si è tenuto presso la Prefettura di Monza e della Brianza l’incontro per la firma dell’intesa sulle procedure di intervento per la mitigazione degli impatti sul territorio dei lavori per la costruzione della tratta B2 e della tratta C di Pedemontana.

I partecipanti al tavolo

L’incontro, convocato dal Prefetto Enrico Roccatagliata, d’intesa con l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, ha registrato la partecipazione del presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, del Vicario del Questore Gonario Antonio Rainone, della dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per la Lombardia di Milano Carlotta Gallo, del comandante provinciale dei Carabinieri Rosario Di Gangi, del comandante provinciale della Guardia di Finanza Nicola Russo, del rappresentante dei Vigili del Fuoco Antonio Dusi, del Direttore sanitario di ATS Brianza Aldo Bellini, del Direttore dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Milano Carlo Colopi, nonché del direttore generale di Autostrada Pedemontana Lombarda, Sabato Fusco e dell’Amministratore delegato di Concessioni Autostradali Lombarde Gianantonio Arnoldi.

Sono inoltre intervenuti per la sottoscrizione dell’intesa i Sindaci e gli Assessori delegati dei comuni di Arcore, Barlassina, Biassono, Bovisio Masciago, Carnate, Cesano Maderno, Desio, Lesmo, Lissone, Macherio, Meda, Seregno, Seveso, Usmate Velate e Vimercate, interessati dal percorso della tratta.

L’accordo

La firma dell’accordo costituisce un fondamentale sviluppo del percorso congiunto avviato con la riunione tenutasi presso la Prefettura lo scorso 28 gennaio per creare un efficiente coordinamento tra gli Enti e le Forze di polizia interessate e delineare un modello operativo per la corretta e omogenea esecuzione delle relative procedure su tutti i territori interessati.

A tal fine, con l’intesa oggi stipulata è stata ufficializzata la creazione di un tavolo tecnico che possa affrontare con speditezza le specifiche problematiche che di volta in volta potranno insorgere sui diversi territori e attuare univoche azioni per la sicurezza e la circolazione stradale, nonché a tutela della legalità e della sicurezza sul lavoro.

Il Prefetto ha voluto sottolineare la centralità, per il perseguimento degli indicati obiettivi, della collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, ciascuno coerentemente con le proprie prerogative istituzionali, ma tutti guidati dal leale impegno comune.

Il Presidente Luca Santambrogio ha ribadito la disponibilità della Provincia a mettere a disposizione risorse a supporto delle polizie locali, soprattutto nella “fase acuta” di cantierizzazione.

Il Sindaco di Cesano Maderno, in rappresentanza dei Comuni interessati dalla tratta B2 di Pedemontana, ha sottolineato la bontà dell’impostazione dell’accordo odierno, rimarcando la necessità di proseguire l’attività di monitoraggio degli effetti dell’opera sul traffico in specie della Milano-Meda.

Il Sindaco di Macherio, rappresentante invece dei Comuni sul cui territorio insiste la tratta C dell’opera, ha auspicato che l’intesa raggiunga l’obiettivo di minimizzare l’impatto sulla popolazione dei lavori di cantierizzazione.