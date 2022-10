Pedemontana: i sindaci dei Comuni della "D breve" chiamano a raccolta i cittadini

Sette incontri per informare i cittadini.

"Progetto da cambiare"

"Pedemontana, un progetto da cambiare": questo il titolo del ciclo di serate organizzate dalle amministrazioni di Vimercate, Agrate, Burago, Bellusco, Ornago, Carnate, Sulbiate, Bernareggio, Caponago, Cavenago e Aicurzio per fare il punto sulla progettazione della tratta "D breve" dell’autostrada regionale. Tratta che dall’innesto con la Tangenziale Est, all’altezza di Velasca, proseguirà poi fino ad Agrate per allacciarsi ad A4 e Teem, tagliando in due un corridoio verde.

Un progetto da subito contestato dai Comuni interessati direttamente e indirettamente dalla tratta sia per i contenuti dello stesso sia per le modalità di confronto di Regione Lombarda, accusata di aver tenuto le carte nascoste fino a giochi fatti.

"Amministrazioni e territorio non coinvolti"

"Gli studi preliminari, le valutazioni, le ricadute ambientali sono state fatte senza il coinvolgimento delle amministrazioni locali e dei territorio - si legge nel documento, sottoscritto dagli undici sindaci, che accompagna la promozione delle serate - Il tutto per effetto di una norma che non prevede alcun tipo di interlocuzione o assenso da parte dei Comuni interessati. D’altra parte noi riteniamo che sia doverosa e necessaria la condivisione delle informazioni perché scelte così importanti per il futuro del territorio, il ruolo dei singoli enti coinvolti, le responsabilità di ciascuno meritino la massima condivisione possibile".

Da ciò l’organizzazione degli incontri e l’impegno alla pubblicazione sui siti web dei Comuni interessati dalla tratta di tutti i documenti ricevuti inerenti il progetto.

Sette serate pubbliche, una per Comune

Si incomincia mercoledì 18 ottobre, a Burago, nella sala consiliare, in Municipio.

Secondo incontro, lunedì 24, stessa ora, nel Municipio di Agrate. Il 25 ottobre a Vimercate, nella biblioteca di piazza Unità d’Italia. Mercoledì 26 a Ornago, nell’auditorium di via Porta 2. Quinto incontro, il 28 a Carnate, nella Sala Deledda di via Italia.

A Sulbiate appuntamento giovedì 3 novembre, all’auditorium di via madre Laura. Chiusura il 9 novembre a Bellusco, all’auditorium Corte dei frati. Tutte le serate avranno inizio alle 21.

Il sindaco Vimercate convocato in Regione... da solo

Intanto il sindaco di Vimercate Francesco Cereda è stato convocato per martedì prossimo, 11 ottobre, in Regione per discutere del tratto vimercatese del tracciato. Resta quindi al momento inascoltata la richiesta dei sette sindaci di convocare un unico tavolo di confronto politico con i vertici regionali.