Pedemontana, i tecnici comunali incontrano i cittadini che saranno espropriati per la D breve

Un incontro per supportare i cittadini di Vimercate proprietari delle aree che saranno espropriate per fare spazio alla tratta D breve di Pedemontana e alla collegata green way.

"In merito al progetto della variante della tratta D di Pedemontana (Da Vimercate ad Agrate) - fa sapere il Comune di Vimercate in una nota - Apl (Autostrada Pedemontana Lombarda) ha avviato il procedimento espropriativo con l’elenco dei soggetti interessati dalla procedura espropriativa e/o asservimento e/o occupazione temporanea".

Incontro pubblico per tutti i cittadini interessati

Per aiutare i cittadini interessati dagli espropri il Comune di Vimercate ha organizzato un incontro pubblico a loro dedicato per mercoledì prossimo, 13 settembre, alle 18.30, nella sala consiliare di Palazzo Trotti, in piazza Unità d'Italia

Qui i cittadini proprietari delle aree oggetto di esproprio troveranno i tecnici comunali a disposizione per fornire informazioni sulle superficie oggetto di intervento e sulla destinazione d'uso dei territori espropriati secondo le mappe catastali.

Sul sito del Comune tutte le informazioni sul progetto

Sul sito comunale è disponibile un’ampia sezione dedicata alla variante, con l’elenco sia gli espropri per la tratta autostradale sia per la costruzione della green way con l’indicazione delle aree occupate.