Pedemontana, incontro annullato: accuse incrociate tra il Comitato e l'assessore regionale

Faccia a faccia in Regione alla tratta D Breve di Pedemontana annullato all'ultimo momento.

Rimpallo di responsabilità

Per i rappresentanti del "Comitato Ferma Ecomostro D Breve" si tratta dell'ennesima mancanza di rispetto da parte della Regione.

Per la Regione, invece, un annullamento dovuto ad un cambio di interlocutore non comunicato. In sostanza i rappresentanti del Comitato per l'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Claudia Maria Terzi avrebbero tentato di imbucarsi.

Sempre più infuocato lo scontro sul progetto di Pedemontana e in particolare della tratta D Breve, da Vimercate a Omate di Agrate, che impatterà sul Vimercatese.

Appuntamento annullato

L'ultimo capitolo della polemica si è consumato tra ieri e oggi, giovedì e venerdì 26 e 27 gennaio. Ieri i componenti del "Comitato Ferma Ecomostro D Breve" hanno diffuso attraverso i social un video, accompagnato da una nota, con il quale puntavano il dito contro l'assessore Terzi rea, secondo loro di aver annullato all'ultimo istante, senza giustificazione valida, un appuntamento a Palazzo Lombardia.

Il Comitato: "Ennesima mancanza di rispetto"

"L'ennesima mancanza di rispetto di Regione Lombardia - si legge nella nota che accompagna il video - Alcuni membri rappresentanti del Comitato Ferma Ecomostro D Breve Regione Lombardia, su invito dell'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile Claudia Maria Terzi, si sono presentati a Palazzo Lombardia per portare la voce del Territorio contraria alla realizzazione di Pedemontana. L'incontro è stato poi da lei annullato pochi minuti prima dell'orario previsto, senza alcuna spiegazione plausibile. Siamo molto dispiaciuti, ma non stupiti dell'accaduto. L'atteggiamento purtroppo rispecchia la totale assenza di volontà di ascoltare le necessità del Territorio. Le Istituzioni che ci governano e dovrebbero rappresentarci...". "L'assessore Terzi ha annullato l'incontro ritenendo il comitato troppo schierato contro Pedemontana e la tratta D Breve - spiega poi nel video girato davanti al palazzo della Regione Manuela Meloni, referente del Comitato di cittadini - Vorremmo capire come mai c'è questa intenzione di non incontrare il Comitato visti i buoni propositi precedenti. Questo comportamento denota una mancanza di rispetto verso i cittadini e verso i territori".

La presidente del Parco Pane: "Bidonati"

Duro anche il commento di Angela Marcella, presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Parco Pane, il cui territorio sarà tagliato dal tracciato della tratta D Breve

"Il Comitato Ferma Ecomostro D Breve non è l’unico a essere stato “bidonato” dall’assessore Terzi. In qualità di presidente del Parco Pane e a nome dei 23 sindaci appartenenti al Parco, abbiamo inviato lo scorso mese di ottobre 2022 una lettera con la quale chiedevamo al presidente Attilio Fontana, agli assessori Claudia Maria Terzi, Fabio Rolfi e Raffaele Cattaneo un incontro per esprimere la nostra preoccupazione per la sopravvivenza del Parco. Il tracciato della Pedemontana denominato “D breve” si svilupperebbe per il 70% all’interno del perimetro del Parco e lo taglierebbe a metà eliminando ogni connessione tra le due parti devastando un territorio con un’alta valenza naturalistica per preservare la quale il Parco, le Amministrazioni locali, le Associazioni e i Cittadini, hanno lavorato e investito ingenti risorse umane ed economiche, pubbliche e private. Abbiamo anche fatto presente che il progetto non risolverebbe, anzi li aggraverebbe, i problemi viabilistici di attraversamento dei paesi a nord del tracciato alternativo, per risolvere i quali servono soluzioni puntuali e concordate con il territorio. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta e ciò lo riteniamo gravissimo: il Parco rappresenta 200.000 cittadini le cui istanze sono state completamente ignorate".

La replica dell'assessore Terzi: "Comitato imbucato"

Completamente differente la ricostruzione della vicenda fatta dall'assessore regionale Terzi.