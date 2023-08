Pedemontana: la tratta "D breve" si farà, progetto inviato a tutti i sindaci

Il progetto della tratta "D breve" di Pedemontana è stato inviato a tutti i sindaci dei Comuni coinvolti dal tracciato dell'autostrada lombarda. A darne comunicazione è stata direttamente la società, che dunque conferma la volontà di tirare dritto e realizzare anche l'ultimo tratto che da Usmate Velate arriverà sino ad Agrate e Caponago attraversando grandi porzioni del Vimercatese.

Pedemontana: inviato ai sindaci il progetto della tratta "D breve"

Autostrada Pedemontana Lombarda e Concessioni Autostradali Lombarde hanno richiesto l’avvio delle procedure finalizzate a valutare l’impatto ambientale e la compatibilità urbanistica della variante tratta D, la "D breve" appunto. Il progetto, sviluppato internamente da Apl, nei prossimi giorni sarà inviato a tutti i Comuni e gli Enti toccati dal percorso autostradale e gli interessati dagli espropri saranno avvisati attraverso un annuncio pubblicato sui mezzi di informazione e sul sito di Pedemontana Lombarda. Da quel momento, potranno esaminare il progetto e fare le loro osservazioni.

Gli espropri dei terreni

Autostrada Pedemontana Lombarda prevede inoltre di mettere a disposizione persone del proprio team, in affiancamento ai tecnici comunali, per illustrare il progetto agli interessati dagli espropri e identificare una soluzione condivisa ad eventuali richieste, nella consapevolezza dell’importanza e della delicatezza di questa fase del progetto per il territorio.

“Questo progetto rappresenta la nostra idea di qualità sia tecnica e tecnologica, sia di valorizzazione in chiave di sostenibilità - afferma Luigi Roth, presidente di Apl - Ma soprattutto vede la presenza forte sul territorio di Autostrada Pedemontana insieme a CAL e a Regione Lombardia, insieme per individuare le migliori soluzioni per soddisfare le esigenze del territorio e quelle funzionali legate al completamento dell’itinerario dell’A36”

"Il progetto risponde alle esigenze di traffico"

Parole a cui fanno eco quelle di Gianantonio Arnoldi, amministratore delegato di Concessioni Autostradali Lombarde: