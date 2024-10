Pedemontana, l'assessore regionale parla di Lesmo come esempio di interlocuzione proficua con il territorio

Sul tema Pedemontana prosegue il lavoro di ascolto dei territori da parte di Regione Lombardia e della società autostradale, anche attraverso le riunioni del tavolo istituzionale che coinvolge enti locali e soggetti interessati dalla realizzazione della Tratta B2.

Nelle ultime ore l'assessore regiornale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, è tornato sul tema portando ad esempio Lesmo e citando l'interlocuzione con il Comune come un esempio di dialogo proficuo con gli enti del territorio.

“L’interlocuzione col territorio porta a soluzioni condivise – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – e un esempio in questo senso riguarda la comunità di Lesmo, dove il sindaco Sara Dossola ha riportato ai vertici di Pedemontana una situazione di possibili criticità per la vicinanza di un impianto di cantiere a una scuola per l’infanzia. L’eccezionalità della situazione è stata presa in considerazione e risolta: il cantiere dell’autostrada è stato spostato grazie alla presenza di un’area già in possesso di Pedemontana e con caratteristiche compatibili. Non sempre ci sono soluzioni alternative, è vero, però grazie al dialogo è possibile a volte raggiungere risultati a beneficio di tutti”.