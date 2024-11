Pedemontana, "l'ultimo saluto" ai boschi di Arcore prima dell'arrivo del cantiere dell'autostrada

Sarà un'ultima passeggiata che arriverà fino alle soglie del cantiere di Pedemontana. Una sorta di corteo funebre promosso da Circolo Gaia Legambiente Usmate Velate, dal Comitato No Pedemontana Lesmo-Camparada-Arcore, Associazione Colli Briantei e da ImmaginArcore per salutare i boschi di Bernate prima che essi vengano rasi al suolo dal cantiere della futura autostrada.

L'appuntamento è per sabato 23 novembre, alle ore 15 in piazza Durini, ad Arcore (nella frazione di Bernate). Da lì partirà la passeggiata fino alle soglie del cantiere di Pedemontana, l’autostrada che attraverserà la Brianza e che ne cambierà anche il paesaggio.

"Un cammino verso boschi che saranno devastati, in un territorio che cambierà per sempre - hanno sottolineato gli organizzatori - Ancora una volta volgeremo lo sguardo immaginando la devastazione che sarà, per osservare, per conoscere, per riflettere sula perdita della biodiversità, sull'ulteriore urbanizzazione e antropizzazione che ne conseguiranno in un territorio già al collasso per inquinamento e traffico. Parleremo anche del senso e del valore di mitigazioni e compensazioni, che sappiamo non mitigheranno e compenseranmo un danno che non sarà riparabile dal denaro e neppure da barriere naturali o artificiali".