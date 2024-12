Pedemontana, mille giorni di cantiere e Besanino fermo un anno

E’ iniziato il countdown: tra mille giorni sarà pronta Pedemontana. Lo hanno annunciato i vertici di Autostrada, durante l’assemblea pubblica che si è svolta a Macherio, indetta dal Comune.

Pedemontana, l'assemblea pubblica

"Abbiamo convocato questa assemblea per aggiornare la cittadinanza - ha spiegato il sindaco di Macherio, Franco Redaelli, all’inizio della serata - Attualmente siamo nella fase preparatoria alla cantierizzazione. Appena ci siamo insediati abbiamo avviato subito i contatti con Pedelombarda. Ci teniamo a interloquire costantemente perché si tratta di un’infrastruttura importante e necessaria, che impatterà sul territorio. L’obiettivo è lavorare assieme per limitare i disagi. Abbiamo avuto riscontri positivi dalla cittadinanza per questa opera di intermediazione. Il nostro compito è collaborare affinché quest’opera possa essere effettuata nel miglior modo possibile. Nel futuro sarà un’opportunità non solo per Macherio ma anche per i Comuni che si trovano lungo la tratta".

I nodi critici tra cui viale Regina Margherita

L’ingegnere Andrea Monguzzi ha passato in rassegna, punto per punto, i vari cantieri che interesseranno Macherio e i nodi critici: «Inizialmente il progetto prevedeva la chiusura di viale Regina Margherita per tre mesi - ha spiegato - A seguito degli incontri tenuti in Regione Lombardia è stata studiata una deviazione provvisoria che consente di non interrompere il traffico sulla stessa. Per quanto riguarda il cimitero di Bareggia, durante tutte le fasi di realizzazione sarà garantita l’accessibilità sia con i veicoli che pedonale». Altro nodo critico la scuola elementare, data l’aderenza dell’autostrada alla stessa: «La scuola sarà sempre agibile. Abbiamo previsto un monitoraggio della struttura durante le fasi di lavoro onde prevenire l’insorgere di danni o lesioni. Il parcheggio pubblico di via XXV Aprile verrà tolto ma verrà realizzato un parcheggio provvisorio in via Edison».

Interrotta per circa un anno la linea Molteno-Lecco

Non mancheranno disagi per i pendolari con l’interruzione del Besanino per circa un anno nelle fermate di Biassono e Canonica. Lì verranno attivati servizi bus sostitutivi. Problema sollevato dalla consigliera comunale di Macherio, Silvia Vitagliani (Progetto Macherio Bareggia). «La linea ferroviaria sarà interrotta per un discreto periodo per consentire i lavori di innalzamento della stessa» ha risposto l’ingegnere. Altra preoccupazione riguarda le tariffe, come spiegato da Stefano Verga: «Avremo un’autostrada che ci devasta il territorio, anni di cantiere su strade già ingolfate e tariffe modello Brebemi». Alberto Colombo, ambientalista di Meda, ha posto l’accento sulle compensazioni ambientali, «quote fissate nel 2009: non è stato richiesto un adeguamento delle cifre?». L’ingegnere Monguzzi ha risposto che «già all’epoca cubavano quasi il doppio». «Le poche aree verdi rimaste saranno occupate da Pedemontana - ha ripreso Colombo - e l’autostrada non risolverà i problemi di traffico».