Una stima di 60mila camion pieni di terra ogni anno, circa 200 al giorno (calcolati su 300 giorni lavorativi), per tre anni o forse più, che potrebbero transitare per il centro abitato di Oreno.

Pedemontana porta in «dote» 60mila camion all’anno, per tre anni, nel centro abitato di Oreno

Numeri agghiaccianti per un incubo che presto potrebbe diventare realtà. Queste, infatti, sono le stime comunicate da «Pedemontana» per la gestione del cantiere degli ultimi chilometri della tratta C della nuova autostrada in fase di realizzazione che terminerà, come noto, con un enorme svincolo nell’abitato di Velasca per attestarsi sulla Tangenziale Est. L’intervento interessa pesantemente anche Oreno in particolare per le opere di cantierizzazione. Del resto basta transitare per via Lodovica, in direzione di Velasca, per notare la grande area recintata tra la zona della scuola «Don Saltini» e del centro sportivo e i capannoni «Tenaris» di Arcore. Area destinata ad ospitare tonnellate di terre frutto degli scavi per realizzare l’ultimo tratto della nuova autostrada. Per l’accesso alle aree di scavo è previsto il transito dei camion lungo la nuova strada di cantiere, che a lavori ultimati diventerà poi una strada a tutti gli effetti connessa alla nuova autostrada e che dalla rotonda della Bergamina, sulla Sp45, proseguirà verso Nord; per la rimozione delle terre accumulate nella grande area tra Oreno e Velasca, invece, è previsto il transito dei bisonti della strada proprio per il centro abitato di Oreno diretti alle cave individuate per scaricare il materiale. In particolare, secondo le intenzioni di «Pedemontana» i camion dovrebbero uscire su via per Arcore svoltando a sinistra verso Oreno. Giunti al semaforo con via Lodovica, svolterebbero a destra su via Matteotti, proseguirebbero su via Fermi fino a raggiungere via Trieste e via Lecco e da qui girerebbero in direzione della Tangenziale Est.

Con una stima, come detto, di 60mila camion ogni anno (30mila in ingresso e 30mila in uscita), per almeno tre anni di cantiere; ma è molto probabile che i tempi siano ancora più lunghi.

Il sindaco dice no: «Insostenibile, l’alternativa c’è»

Una follia insostenibile per Oreno. Contrarietà assoluta che proprio in queste ore Vimercate metterà per iscritto in una comunicazione a «Pedemontana». «Il transito di almeno 200 camion pieni di terra al giorno, se non di più, per tre anni nel centro abitato di Oreno avrebbe un impatto enorme del tutto insostenibile - ha commentato il sindaco Francesco Cereda - Inoltre è previsto il passaggio lungo via Matteotti su cui si affacciano due scuole e dove recentemente abbiamo realizzato dei dossi proprio per tutelare ulteriormente i pedoni. Un’idea inaccettabile. Metteremo per iscritto la nostra contrarietà proponendo a “Pedemontana” come alternativa l’utilizzo della stessa strada percorsa per raggiungere il cantiere che sfocerà all’altezza della rotonda della Bergamina, quindi su una strada provinciale e non in un centro abitato».

Oltre alla questione cantiere, sono settimane importanti anche sul fronte del progetto della parte finale della tratta C, che impatterà pesantemente su Velasca con un mega svincolo. A tal proposito il Comune di Vimercate ha già avanzato una serre di osservazioni e proposte per ridurne l’impatto. Nei giorni scorsi è stato depositato il progetto esecutivo dell’opera senza però che le osservazioni siano state al momento prese in considerazione. «Ci è stato detto che per questioni tecniche (legate in particolare alle particelle degli espropri di terreni necessari, ndr) verranno valutate solo in fase di variante al progetto - ha spiegato ancora il sindaco Cereda - Al di là però delle questioni tecniche vorremmo sin da subito un confronto politico sulle nostre proposte dopo mesi di silenzio».

Di questo si è parlato martedì, in occasione di un vertice in Provincia alla presenza dei Comuni interessati dal tracciato vimercatese ella “C”».

(in copertina uno scorcio dell’enorme area tra Oreno e Velasca destinata ad ospitare le terre di scavo per la realizzazione della tratta C di Pedemontana)