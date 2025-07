Pedemontana: si scava il tunnel, un anno di modifiche alla viabilità

Autostrada

Sono interessate le vie Cassinetta e Dalla Chiesa a San Carlo, il provvedimento in vigore fino a giugno 2026.

Pedemontana: si scava il tunnel, a San Carlo di Desio un anno di modifiche alla viabilità. Il Comune di Desio in merito ha emesso un'ordinanza, recependo le richieste di Autostrada Pedemontana Lombarda.

In corso gli scavi del tunnel sotterraneo della Pedemontana

Cambia la circolazione veicolare lungo via Cassinetta e via Carlo Alberto Dalla Chiesa sino a giugno 2026. E’ quanto ha richiesto Autostrada Pedemontana Lombarda per effettuare alcuni interventi di scavo e formazione di un tunnel sotterraneo, che riguarda la realizzazione delle tratte B2 (riqualificazione della ex SS35 da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno) e C (dalla ex SS35 a Cesano Maderno alla Tangenziale Est di Milano A51) di propria competenza.

A San Carlo cambia la viabilità in via Cassinetta e Dalla Chiesa

Per eseguire tali lavori si è reso necessario interrompere temporaneamente la circolazione via Cassinetta e regolamentare via Dalla Chiesa nel tratto di apertura di accesso al cantiere. Il Comune di Desio ha quindi emesso un’ordinanza che prevede, indicativamente sino a giugno del prossimo anno (con possibilità di proroga), fino al termine di tutte le operazioni in programma.

Questi i provvedimenti fino a giugno 2026

Questi i provvedimenti evidenziati nell'ordinanza del Comune di Desio:

• VIA CASSINETTA - istituzione del DIVIETO DI TRANSITO a tutte le categorie di veicoli nel tratto, di lunghezza pari a 60 metri circa, compreso tra il civico 1 e la prima diramazione in direzione sud;

• VIA DALLA CHIESA - durante lo stesso periodo occorre secondo le tempistiche delle fasi di lavoro, mantenere un limite di velocità che non superi i 30 km/h, in prossimità dell’apertura di accesso al cantiere situato sul lato nord della medesima via.