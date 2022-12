Da vecchie pensiline malandate e vittime dei vandali a opere d’arte pensate dai giovani per far rivivere i luoghi simbolo di Caponago.

Pensiline d’artista alla fermata del bus

Bellissima iniziativa quella promossa dal Comune in collaborazione con Spazio Mix, il centro giovanile che da anni offre uno spazio di socialità e soprattutto creatività ai ragazzi e alle ragazze. Nasce proprio da qui l’idea di mettere mano alle pensiline degli autobus presenti in paese e ridare loro la giusta dignità attraverso la realizzazione di disegni (apposti sopra appositi pannelli) che richiamino la l’architettura della stessa Caponago.

Strutture anonime e grigie, che però sotto le sapienti mani dei millenials sono pronte a trasformarsi in vere e proprie tele d’autore in grado di raccontare la storia a chiunque vi passi accanto.

Cinque pensiline finiranno "sotto i ferri"

Cinque in totale le pensiline che finiranno sotto i ferri, anzi i pennelli. Domenica scorsa il velo è stato tolto alla prima di esse, quella posizionata in via Pellico che qualche tempo fa era anche stata danneggiata dai vandali. Ora, però, la musica è cambiata e per la struttura è tempo di una nuova vita.

"Grazie ai ragazzi che hanno donati idee e disegni"