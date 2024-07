Peperoncini e caffè: due brianzoli onorano il Tricolore nel mondo

Uno ha trionfato agli Europei dedicati ai mangiatori di peperoncini; l'altro, invece, è arrivato terzo ai Mondiali di caffetteria: sono Giancarlo Gasparotto di Ronco Briantino e Andrea Villa di Lesmo, che nel fine settimana hanno onorato il Tricolore nelle rispettive specialità.

Il trionfo agli Europei

Italia campione d’Europa. No, non stiamo ovviamente parlando della Nazionale di calcio, bensì dei mangiatori di peperoncini. Già, perché nel fine settimana ci ha pensato Giancarlo Gasparotto a onorare il Tricolore e alzare la cintura europea di specialità per la terza volta consecutiva. Un tris storico per il 44enne di Ronco Briantino, che sabato sera a Londra, nella cornice del "Windsor Chilli Festival", ha messo (di nuovo) in fila tutta la concorrenza conquistando il titolo di uomo più piccante d’Europa.

"Il mix tra varianti di peperoncini e salse piccantissime è stato micidiale, tanto che alcuni dei più forti concorrenti sono usciti nelle prime fasi della gara - ha raccontato il protagonista - In finale ha fatto la differenza la velocità, ho bruciato tutti sul tempo. Ora la testa è già alla difesa del titolo, perché quest’anno gli organizzatori hanno deciso di mettere in palio la cintura per due volte. La prossima sfida sarà tra fine agosto e inizio settembre a Rieti"

Terzo posto Mondiale

Tra i migliori artisti mondiali del caffè c’è anche un lesmese. Si tratta di Andrea Villa, co-titolare dell’M10 di via Monti, che nel fine settimana appena trascorso ha conquistato il terzo posto ai Campionati mondiali di caffetteria tenutisi a Copenaghen, in Danimarca. Nello specifico il 43enne ha gareggiato nella categoria "Coffee in Good Spirits", dedicata ai cocktail caldi e freddi a base di caffè: specialità nella quale ormai Andrea è un senatore, visto che qui ha già conquistato due titoli italiani, nel 2020 e nel 2024. Riconoscimento, quest’ultimo, che gli è valso il biglietto per i Mondiali, dove ha potuto concorrere con i migliori colleghi di tutto il globo. Tre giorni di sfide intense, ma anche di studio e confronto con culture diverse, al termine dei quali il barman lesmese si è piazzato terzo alle spalle di Corea del Sud e Svizzera.

"E’ stata un’esperienza fantastica, per certi versi unica nel proprio genere - le parole del protagonista - Questo risultato premia sicuramente il lavoro fatto in questi anni, però non lo considero un punto di arrivo. Anzi, mi sprona a fare meglio e a rimettermi in gioco da subito. Ho avuto l’opportunità di conoscere da vicino tante culture e tanti metodi diversi che sicuramente arricchiscono il mio bagaglio personale e professionale"

