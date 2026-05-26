Una vera e propria istituzione, non solo religiosa. Un punto di riferimento per la città. Tutta Lentate sul Seveso piange don Ambrogio Visconti, dove è stato sacerdote per quasi quarant’anni.

Per 40 anni prete in città, Lentate piange don Ambrogio Visconti

L’anziano prete di 98 anni si è spento nella mattinata di oggi, martedì 26 maggio, all’interno della Casa Santa Croce dell’Opera don Folci, nel comasco, dove risiedeva ormai da anni. Ad annunciarlo è stato il Comune di Lentate, attraverso un post di cordoglio sulle sue pagine social nel quale ha espresso le sue condoglianze per la scomparsa del sacerdote.

Il cordoglio del Comune

“Questa mattina, presso l’Istituto Santa Croce di Como dove risiedeva dal 2013, è deceduto il nostro confratello don Ambrogio Visconti, già parroco di Lentate – si legge nella comunicazione – Il rito funere si terrà a Lentate presso la chiesa di San Vito il pomeriggio di giovedì 28, in orario ancora da precisare. Con la preghiera lo affidiamo al buon pastore e alla beatitudine del Regno dei cieli”.

Nato nel 1928, don Ambrogio ha trascorso la sua infanzia a Meda, poi l’ingresso in Seminario e l’ordinazione sacerdotale avvenuta in Duomo a Milano nel 1954 per mano del cardinale Ildefonso Schuster. Dopo l’ordinazione, il sacerdote ha trascorso 22 anni come coadiutore a Villapizzone, un quartiere di Milano, e si è trasferito a Lentate nel 1976, dove ha svolto il suo ministero per oltre quattro decenni prima del trasferimento nel comasco.