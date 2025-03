Per Carnevale i bimbi si travestono da... erbe aromatiche

Una festa di Carnevale davvero speciale alla scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Meda, tra allegria, natura, giochi di squadra e originalissimi travestimenti.

Alla scuola dell'infanzia Giovanni XXIII la settimana di Carnevale è stata un'esperienza ricca di entusiasmo, divertimento e condivisione. Le maestre hanno organizzato con passione e creatività un programma coinvolgente, regalando ai bambini momenti indimenticabili. La settimana è iniziata con una giornata dedicata al cinema. Lunedì tutti i bambini si sono riuniti nel salone per guardare un divertente cartone animato proiettato sul grande schermo. Il pranzo è stato un'occasione speciale, con tutte le sezioni riunite per gustare un menù a base di pizza, patatine e le tradizionali chiacchiere, simbolo della festa di Carnevale.

Le Eco-Olimpiadi sono state uno dei momenti più coinvolgenti della settimana. Organizzate dalla psicomotricista, si sono svolte su tre giorni con giochi di squadra suddivisi per fasce d'età.

Le attività, ispirate alla natura e agli elementi naturali affrontati durante l'anno, hanno permesso ai bambini di mettere in gioco abilità motorie, spirito di squadra e collaborazione.

Il cuore della settimana è stata la grande festa in maschera di mercoledì. Ogni bambino ha realizzato il proprio travestimento da erba aromatica, scegliendo tra prezzemolo, salvia, menta e basilico. Le maestre hanno profumato un accessorio del costume con oli essenziali, così che ogni bambino potesse portare con sé il profumo della pianta scelta. Tra musica, balli e lanci di stelle filanti, i bambini hanno vissuto un momento di pura allegria. Il buffet ricco di prelibatezze ha reso la festa ancora più speciale.

Un altro momento emozionante è stato lo spettacolo di burattini di Andrea Silvio Anzani, con "Le avventure dell'unicorno Spartaco e del pipistrello di Carnevale", offerto dal comitato Camminatina. I bambini hanno seguito la storia con entusiasmo, partecipando attivamente con risate e applausi.

"La settimana ha regalato ai bambini momenti di divertimento e condivisione, lasciando in ognuno di loro ricordi preziosi - dicono le insegnanti - L'entusiasmo e la partecipazione dimostrati sono la prova di quanto queste esperienze siano importanti per la loro crescita. Un grande grazie alle nonne che ci hanno aiutato a realizzare una parte dei travestimenti delle maestre e dei bambini, alla psicomotricista Barbara, ad Andrea Silvio Anzani di "La fiaba animazione & spettacolo", insegnante di teatro e al Comitato Camminatina, per aver reso questa settimana così speciale!".