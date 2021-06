Per combattere la movida Vimercate vara il proibizionismo

Vimercate come la Chicago degli anni ‘20: stop alla vendita e al consumo di alcol e ritorno al proibizionismo per contrastare la chiassosa movida notturna e gli assembramenti.

Un giro di vite del sindaco

Un vero e proprio giro di vite, quello messo in atto dal sindaco Francesco Sartini, che prevede non solo il divieto di bere alcolici per tutto il mese di luglio, sulle vie e piazze del centro città, dalle 22 alle 7 del mattino (mentre dalle 21 è vietata la vendita per asporto in bottiglie e contenitori di vetro e lattina sia di bevande alcoliche che non alcoliche), ma anche la vendita vietata di alcolici dalle 2 alle 6 di notte.

Si potrà continuare a bere solo negli spazi organizzati dai locali.

Una decisione che creerà polemiche

Una decisione, quella dell’Amministrazione comunale che, quasi certamente, creerà polemiche, soprattutto tra i gestori dei locali che proprio in queste settimane tornano a rivedere la luce dopo mesi di serrata obbligatoria a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

E’ stata emanata sabato, dal sindaco, l’attesa ordinanza, studiata con il comandante della Polizia locale Vittorio De Biasi e concordata con il Prefetto Patrizia Palmisani per limitare la movida e le notti insonni per i residenti della zona di piazza del Linificio, ma non solo.

"Una situazione che non possiamo più tollerare"

"Con questa ordinanza vogliamo invitare tutti al rispetto dei luoghi pubblici nei quartieri più frequentati dalla vita notturna - ha spiegato il sindaco Sartini - In queste ultime settimane abbiamo assistito a situazioni che non possiamo più tollerare. Chiedo la massima collaborazione dei gestori dei locali nelle zone interessate per sensibilizzare i propri clienti, anche esibendo un avviso sintetico di questa ordinanza".

