Per comprarsi l'ex ospedale servono 8 milioni

Asst ci riprova. Ancora un tentativo, ancora un bando per provare a vendere il complesso del vecchio ospedale di Vimercate, chiuso dalla fine del 2010 e da allora sostanzialmente abbandonato a se stesso.

Nuova asta per vendere l'ex ospedale di Vimercate

Dopo anni di attese, cambi dei piani, modifiche degli accordi di programma (il primo risaliva all’aprile del 2029 a nosocomio ancora aperto), e un bando di alienazione andato deserto lo scorso anno, seguito ad una nuova convenzione stipulata tra le parti nel 2023, l’Azienda sociosanitaria della Brianza, e quindi Regione Lombardia (proprietaria delle aree di via Ospedale e via Cereda e di una parte dell’ex Cava Cantù) ci riprova.

Base d'asta a poco più di 8 milioni di euro

Il nuovo avviso di vendita delle aree e delle relative volumetrie edificatorie, figlio della convenzione urbanistica sottoscritta tra Asst, Comune e privati nel luglio del 2023, è stato pubblicato nei giorni scorsi, con un consistente ribasso a base d’asta rispetto a quello di un anno fa: poco più di 8 milioni di euro contro i quasi 10 precedenti. Nulla a che vedere con i 20 milioni di euro (un miraggio) che erano stati fissati per la vendita al momento della chiusura. Un bel gruzzolo che sarebbe dovuto servire, così nelle intenzioni, per pagare la dotazione di macchinari del nuovo ospedale.

Il primo bando deserto

"Si segnala tra le principali possibili criticità per la formulazione di offerte da parte di operatori del settore - si legge nella nuova delibera che lancia il secondo bando di vendita e spiega il fallimento del primo - un’oggettiva difficoltà nell’assunzione di un considerevole investimento iniziale da aggiungersi al pagamento del prezzo di acquisto".

Il nuovo bando di vendita include, come detto, anche una parte dell’ex Cava Cantù nella quale è previsto un intervento di bonifica i cui costi sono stimati in circa un milione e mezzo di euro. Non comprende invece l’ex Cappellania della parte storica dell’ex ospedale, in via Cereda, oggetto di cessione da Asst al Comune. Per una superficie complessiva oggetto della vendita di poco inferiore ai 53mila metri quadrati. E un nuovo prezzo a base d’asta fissato in 8.177.359 euro, con una riduzione di circa il 10% rispetto a quella precedente e lo stralcio anche dell’importo che riguarda le opere di bonifica.

Un incontro pubblico

Per meglio illustrate il bando, Asst ha organizzato un incontro aperto al pubblico per lunedì 24 febbraio, alle 11, nella sede dell’ospedale cittadino. La proceduta prevede poi la presentazione di offerte segrete in aumento rispetto alla base d’asta.

La scadenza per le offerte... solo al rialzo

La scadenza è fissata per le 12 del 24 marzo. Non saranno ammesse, invece, offerte al ribasso. Previsti anche un deposito cauzionale pari al 2% della base d’asta e di una fidejussione bancaria.

L’apertura delle offerte si terrà il giorno stesso della scadenza, dalle 15 con seduta pubblica. L’asta sarà aggiudicata al miglior offerente purché l’importo non sia inferiore alla base d’asta.