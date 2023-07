Per Eleonora una maturità da cento

Con il massimo dei voti, che l’ha resa sprizzante di gioia, Eleonora Vailati, 19enne di Macherio con sindrome di Down e determinazione da vendere, ha superato l’esame di Maturità al liceo Parini di Seregno, indirizzo di Scienze umane.

Eleonora, studentessa 19enne

Ha frequentato con regolarità tutto il quinquennio di studi e si è meritata un bel 100 all’esame di Stato. Un successo personale che conferma che anche chi ha una disabilità, in una scuola accogliente e inclusiva, può crescere, maturare e raggiungere traguardi importanti. A Eleonora, nata a Carate il 2 febbraio 2004 e residente a Macherio, abbiamo chiesto qual è stata la sua materia preferita. «Il latino. E poi l’inglese. All’esame mi sono presentata con la tesina “Il potere della comunicazione: pubblicità e propaganda”, che ho esposto con l’ausilio di slide, in cui ho collegato tutte le materie. Avevo un po’ di agitazione prima di affrontare la prova orale ma poi i professori mi hanno messa a mio agio e tutto è filato liscio. Ho ricordato ai commissari che per l’alternanza scuola-lavoro ero stata alla biblioteca di Macherio, dove oltre a sistemare libri, li ho anche etichettati».

Sogna di diventare parrucchiera

Continuerai a studiare? «Voglio fare la parrucchiera. Prima di inserirmi nel mondo del lavoro penso però di frequentare i corsi del Consorzio Desio Brianza». E adesso la meritata vacanza. «Andrò al mare all’Isola d’Elba coi miei genitori, che mi hanno promesso anche un altro regalo che mi porterà mio fratello dal Giappone». Ti piace leggere? «Si, i fumetti, ma anche i romanzi specie quelli d’amore”. E lo sport? “Tanto. Ho praticato nuoto, ma prima ancora, dagli 8 ai 12 anni, lo sci a Bormio, dove ho vinto gli Special Olympics in due specialità, lo slalom gigante e speciale, e la ginnastica artistica alla Polisportiva Sole di Lissone e fino a 17 anni gareggiato a Genova, Firenze, Venezia. La ginnastica artistica mi piace molto e adesso che avrò più tempo desidero riprenderla. Una volta la settimana frequento a Milano l’associazione genitori persone sindrome di Down, dove sto imparando ad apprezzare il valore del denaro, a fare shopping, a usare i mezzi pubblici».

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 11 luglio 2023.