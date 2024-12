Per Enaip una casa rinnovata e più grande

Una sede ampliata, rinnovata e dotata di nuove cucine all’avanguardia. Un "regalo" di Natale straordinario per la sede di Vimercate della scuola Enaip, l’Ente di formazione professionale.

L'inaugurazione della sede rinnovata e ampliata

Nella mattinata di oggi, mercoledì 11 dicembre, il tanto atteso taglio del nastro della nuova ala adiacente allo storica struttura tra via Dozio e via Marsala e, anche e soprattutto, delle nuove cucine (per i corsi di cucina e sala bar) e dell’auditorium ricavati negli spazi che una volta ospitavano l’oratorio femminile della parrocchia di Santo Stefano.

A fare gli onori di casa la dirigente scolastica Marinella Balconi, insieme ai collaboratori, ai docenti e, naturalmente, alle tante studentesse e ai tanti studenti (370) che frequentano i corsi professionali. Presenti al taglio del nastro i vertici regionali di Enaip (Ente che fa capo alle Acli), rappresentanti della Provincia di Monza e Brianza e il sindaco di Vimercate Francesco Cereda insieme alla sua Giunta quasi al completo. Ad impartire la benedizione il responsabile della Comunità pastorale don Maurizio Rolla.

La preside: "Progetto che giunge a compimento grazie ad un lavoro di squadra"

"Un giorno che abbiamo a atteso e per il quale lavoriamo, tutti, da sei anni - ha tenuto a sottolineare la preside Balconi, emozionata e orgogliosa per il traguardo raggiunto - Un progetto che giunge a compimento grazie alla collaborazione di tante persone e istituzioni. Perché per fare delle belle cose bisogna essere in tanti e soprattutto fare squadra. E di questa squadra fanno parte, naturalmente, anche i nostri 370 ragazzi".

Dal canto suo Giovanni Colombo, direttore generale di Enaip Lombardia, intervenuto insieme al presidente Martino Troncatti, ha tenuto a ricordare che "per noi la formazione è una presa in carico dei ragazzi, che spesso ci carichiamo sulle spalle", ma anche come la sede di Vimercate sia un punto d’eccellenza come centro di erogazione di servizi e attività per adulti (400 negli ultimi due anni).

Il sindaco: "Investimento che fa bene alla città"

"Se Vimercate è un hub sovralocale per la formazione lo si deve ad istituti come Enaip che hanno deciso di investire qui - ha detto il sindaco Cereda - Un investimento del quale beneficiano tutti, a cominciare dalla città, naturalmente, e dai suoi ragazzi".

L'offerta formativa

Dopo la benedizione di don Maurizio Rolla, l’inaugurazione ufficiale e il buffet con le prelibatezze preparate dalle ragazze e dai ragazzi dei corsi di cucina, pasticciera e bar.

Una delle proposte formative insieme ad acconciatura ed estetica, alla formazione continua per il mondo del lavoro e molto altro.