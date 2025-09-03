La certificazione, rilasciata da RINA, valuta le politiche aziendali su equità salariale, sviluppo professionale, welfare e conciliazione tra vita privata e lavoro

Gelsia e A2A Illuminazione Pubblica, società del perimetro AEB (Gruppo A2A), hanno ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022, attestazione ufficiale che valorizza l’impegno concreto e misurabile verso la parità di genere.

Per Gelsia e A2A la certificazione per la parità di genere

Rilasciata da RINA, ente terzo accreditato a livello internazionale, la certificazione si basa su oltre trenta indicatori che valutano le politiche aziendali in materia di equità salariale, sviluppo professionale, accesso al welfare, conciliazione tra vita privata e lavorativa, e prevenzione di ogni forma di discriminazione.

Riconfermata per il secondo anno consecutivo ad A2A Illuminazione Pubblica e conseguita per la prima volta da Gelsia, l’attestazione certifica la solidità di un percorso che ha portato entrambe le società ad adottare un sistema di gestione conforme ai criteri della prassi UNI/PdR 125:2022, in linea con i principi di Diversity, Equity & Inclusion promossi all’interno del Gruppo.

“Un risultato che riflette il nostro impegno continuo per la parità di genere in ogni ambito aziendale – commenta Federica Resnati, Responsabile Risorse Umane di AEB. Negli ultimi anni abbiamo lavorato per adottare politiche trasparenti, percorsi di crescita inclusivi e strumenti efficaci per bilanciare vita privata e lavoro. Monitoriamo costantemente i risultati per migliorare e creare un ambiente dove il talento di ogni persona venga valorizzato”.

Il riconoscimento si inserisce nel quadro delle iniziative ESG di AEB, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e con la visione strategica del Gruppo A2A, che considera capitale umano e inclusione leve fondamentali per una crescita sostenibile e innovativa dei territori.