Per gli studenti arriva la Fermi Card: una tessera sconto da usare nei negozi in città

Una carta sconto per rilanciare il commercio in Città. Si chiama Fermi-Card, la tessera ideata dall’Istituto Tecnico, Industriale Enrico Fermi di Desio e dai Rappresentanti degli Studenti, con il Patrocinio del Comune di Desio, della Provincia di Monza Brianza e dell’Associazione ConfCommercio di Desio.

Promossa lo scorso giugno e nata con l’obiettivo di riportare gli studenti a vivere la Città, al di fuori delle ore di didattica giornaliere, ha come intento principale quello di incentivare i ragazzi, gli insegnanti e tutto il personale scolastico a effettuare acquisti sul territorio, sostenendo così Desio e i suoi commercianti. La card sarà distribuita a tutti gli 800 studenti e al personale docente, che, presentandola nei negozi desiani che aderiranno, riceveranno uno sconto sulla spesa.

“Questo progetto, proprio perché ideato dai ragazzi e volto a sostenere la città e il commercio locale, non può che incontrare l’appoggio pieno di questa Amministrazione Comunale - spiega l’Assessore al Commercio Samantha Baldo – Personalmente e a maggior ragione come assessore, non posso che essere contenta quando il territorio si esprime in termini di creatività e, quando questa parte dalle nuove generazioni, acquista un valore aggiunto ancora più prezioso. Questa iniziativa è proprio in linea con la nostra idea di città: una Desio viva in cui i cittadini e le realtà locali, scuole comprese, si sentano coinvolti e si attivino per il bene della propria città. Non dimentichiamo che questo è un momento particolare ed è davvero importante unire le forze nel raggiungere un obiettivo comune: continuare a operare insieme per essere pronti a riprendere la normalità. Riteniamo che questa iniziativa possa essere di sprone per il commercio locale per continuare a rinnovarsi e a farsi conoscere, anche al di fuori delle “mura” cittadine. Allarghiamo quindi l’invito a tutti i commercianti a sostenere la FERMI CARD, aderendo alla proposta.”