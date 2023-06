Per i 50 anni le Farmacie comunali "regalano" al Comune un tesoretto da 300mila euro

Un tesoretto da più quasi 300mila euro che finisce nelle casse del Comune. Un "regalo" che le Farmacie comunali vimercatesi hanno fatto al Comune di Vimercate in occasione del 50esimo anniversario di fondazione.

Si tratta dell'utile lordo da 412mila euro (295mila netti) del bilancio 2022 presentato oggi, giovedì 8 giugno, in occasione di una conferenza che si è tenuta a Palazzo Trotti alla presenza del sindaco di Vimercate, Francesco Cereda, del presidente del Cda delle Farmacie Nunzio Del Sorbo, e del direttore delle Farmaci, Nikola Nisic.

Utile da record

L'utile è frutto dell'attività delle due farmacie, quella di Ruginello e quella di San Maurizio, controllate dall'azienda comunale. Un record riconducibile soprattutto al netto aumento di fatturato conseguenza, in questo caso "positiva", della pandemia e dell'impennata del consumo di farmaci e di tamponi.

Un "regalo" per i 50 anni

Un tesoretto che diventa una sorta di regalo che le Farmacie, invece che ricevere, fanno al Comune in occasione del 50esimo anniversario di fondazione.

La soddisfazione del presidente

"Si tratta del primo bilancio completamente a carico della nostra gestione - ha sottolineato in apertura di conferenza il presidente del Cda Del Sorbo, ex direttore generale dell'Asst - Chiudiamo il 2022 con un utile consistente che mettiamo quasi completamente a disposizione dell'Amministrazione comunale. Al netto delle tasse sono poco meno di 300mila euro. Basti pensare negli anni precedenti l'utile lordo non aveva mai raggiunto i 200mila euro". "I risultati economici conseguiti - ha aggiunto Del Sorbo - confermano la capacità dell'Azienda di autofinanziarsi. Ci consentono di guardare al futuro con ottimismo e di lavorare per continuare a garantire alla cittadinanza, in particolare alle fasce più deboli, una forte presenza sul territorio delle farmacie pubbliche".

Tutto "merito" della pandemia

Un balzo in alto degli incassi delle due farmacie nel 2022 direttamente riconducibile alla pandemia.

"La pandemia ha determinato un incremento del consumo di farmaci e in particolare di tamponi Covid - ha proseguito il direttore generale - Pandemia che si è comunque inserita in una tendenza già positiva delle due nostre farmacie, che è frutto di una strategia ben precisa di potenziamento dei servizi, con l'estensione degli orari di apertura ma anche e soprattutto con l'obiettivo di dare alle nostre farmacie una vocazione sempre più sociale garantendo ai cittadini una serie di servizi sociosanitari gratuiti. Sposando il concetto di una sanità di prossimità. Non a caso abbiamo avviato un fitto dialogo anche con Asst per integrare ulteriormente alcuni servizi".

Il personale

Risultati positivi frutto anche della professionalità del personale, come sottolineato dal diretto delle due farmacie, Nikola Nisic.

"Nella nostra Azienda c'è stato un profondo ricambio generazionale che ha consolidato il suo radicalmente sul territorio - ha spiegato Nisic - La stragrande maggioranza dei nostri 11 dipendenti, di cui 9 farmacisti, vive a Vimercate o è comunque in qualche modo legata alla città. I nostri collaboratori operano per rafforzare il proprio ruolo e quello delle nostre farmacie, pensato non solo per vendere farmaci e altri prodotti ma anche per promuovere la cultura della salute e della prevenzione, per diffondere corretti stili di vita e per favorire il più possibile la diagnosi precoce delle patologie".

Fondamentale, come detto, il legame con Asst e l'ospedale. Proprio su questo fronte si sta lavorando per fare in modo che le due farmacie diventino una sorta di distaccamento del cup dell'ospedale cittadino. Se infatti ad oggi è già possibile prenotare nelle due sedi di Ruginello e Passirano alcuni esami accedendo alle agende regionali, a breve sarà possibile prenotare direttamente gli esami e le visite erogate nello specifico dall'ospedale cittadino.

Un ulteriore potenziamento: altri due ambulatori medici a Passirano

Quella del "cup in farmacia" non è però l'unica novità. Gli utili e gli investimenti degli ultimi anni hanno infatti consentito alle Farmacie comunali vimercatesi di pianificare un ulteriore potenziamento. Sono infatti in dirittura d'arrivo i lavori di riqualificazione per ricavare nel complesso della farmacia di Passirano altri due ambulatori medici (oltre ai due già operanti). Qui si insedieranno un medico di base e un pediatra, ora provvisoriamente collocati all'interno della Casa di comunità.

"I lavori saranno completati entro luglio - ha spiegato ancora il direttore delle farmacie - Un altro tassello per avvicinare i servizi ai cittadini e incrementare l'offerta di medici di base e non solo".

Senza calcolare le più che prevedibili ulteriori ricadute positive sul fatturato della farmacia.

Il plauso del sindaco

"Le Farmacie comunali vimercatesi sono un patrimonio di tutta la città - ha tenuto a ribadire il sindaco Francesco Cereda - Come Amministrazione continueremo a sostenerle per renderle ogni giorno sempre più fruibili per i nostri cittadini. La nostra visione è che le farmacie non siano più solo punti commerciali di vendita di prodotti farmaceutici ma diventino parte importante e punto di riferimento per il cittadino, di quel sistema di sanità territoriale e vicina alle esigenze delle persone di cui abbiamo sempre più bisogno. Questo risultato lo si può raggiungere allargando sempre di più la quantità di servizi che le Farmacie comunali possono offrire, anche grazie a una sempre più stretta collaborazione con Asst”.

Il compleanno: il programma degli eventi

Il 2023, come detto, per le Farmacie comunali Vimercatesi è anche l'anno del mezzo secolo di fondazione Alla prima farmacia, sorta prima sorta nel giugno del 1973, a Ruginello con il medico farmacista Giuseppe Turati, si è poi aggiunta nel 1992 quella di Passirano.

Per ricordare l’anniversario, l’Azienda Speciale ha deciso di “donare” alla città un concerto di musica classica, in programma il prossimo 22 settembre. In previsione poi, a cavallo fra settembre e ottobre, un ciclo di incontri di cultura del benessere, in collaborazione con Asst Brianza, in particolare con la Casa di Comunità di Vimercate.