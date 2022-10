Per i cent'anni di Adolfo gli auguri di due sindaci

Per i cent'anni di Adolfo Castelluccio, di Camnago, gli auguri del sindaco di Lentate, Laura Ferrari, e del collega Pietro Vicino di Torre Orsaia, il Comune in provincia di Salerno di cui è originario.

Gli auguri del sindaco Ferrari ad Adolfo per i suoi cent'anni

I segreti della sua longevità? L’amore di Fernanda Roncoroni, sua moglie da 68 anni, e la pastasciutta. Ha compiuto cent’anni martedì 25 ottobre Adolfo Castelluccio e per l’invidiabile traguardo, oltre a familiari, amici, vicini di casa e conoscenti, gli hanno fatto gli auguri addirittura due sindaci. Laura Ferrari, primo cittadino di Lentate, è andata a fargli visita proprio nel giorno del compleanno, rimanendo colpita dalla storia d’amore tra lui e la sua Fernanda.

Il video-messaggio e la pergamena del sindaco di Torre Orsaia

Pietro Vicino, sindaco di Torre Orsaia, il Comune in provincia di Salerno di cui Castelluccio è originario, gli ha invece fatto pervenire un video e una pergamena, per complimentarsi «del bellissimo e ambizioso obiettivo raggiunto. Sarei stato felicissimo se avessimo potuto averti qui e spero che nonostante l’età tu possa un giorno venirci a trovare qui in Comune».

