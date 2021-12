Per i cent'anni di Sandrina gli auguri in musica della banda

Un compleanno davvero speciale

Ieri mattina la visita del Corpo musicale Giuseppe Verdi, oggi quella del sindaco Laura Ferrari.

Un regalo davvero speciale per Sandrina Grassi. Per i suoi cent’anni, compiuti domenica 12 dicembre 2021, ha ricevuto anche gli auguri in musica della banda di Camnago. E stamattina, lunedì 13 dicembre, le ha fatto visita anche il sindaco Laura Ferrari, che le ha portato un saluto nella sua abitazione in via Quasimodo, a Camnago.

Auguri in musica della banda per i cent'anni di Sandrina

Due giorni ricchi di emozioni per la dolcissima nonnina, iniziati domenica mattina con il brano musicale «Tanti auguri a te» suonato dalla formazione Giuseppe Verdi, guidata dal presidente Giuseppe Carozzi. «Sandrina è una nostra grande sostenitrice. Ci ha sempre seguito e da anni ci invitava a suonare al suo compleanno quando avrebbe compiuto cento anni - ha spiegato il presidente - Non potevamo deluderla».

La visita del sindaco Laura Ferrari

E dopo la grande festa di domenica con familiari, vicini e la banda, lunedì in tarda mattinata è stata il sindaco Laura Ferrari a portare gli auguri a Sandrina, consegnandole un mazzo di fiori.

