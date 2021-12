Per i suoi cent'anni nonna Fortuna si regala la terza dose del vaccino anti-Covid

Compleanno da record

Fortuna Zorzetto di Seveso ha ricevuto la terza dose di Pfizer nel giorno in cui ha tagliato il traguardo del secolo di vita.

Per i suoi cent'anni nonna Fortuna Zorzetto di Seveso si è regalata la terza dose del vaccino anti-Covid.

Terza dose nel giorno dei suoi cent'anni

Quando gli operatori dell’hub si sono complimentati con lei e le hanno fatto gli auguri, con un sorriso e la sua solita battuta pronta ha risposto: «Grazie, ho fatto ottant’anni». E invece nonna Fortuna Zorzetto di anni ne ha compiuti cento e per festeggiare si è regalata la terza dose del vaccino anti-Covid. Lo stesso giorno in cui ha tagliato questo traguardo speciale, infatti, i familiari l’hanno accompagnata all’hub di Malpensa Fiere dove per la terza volta le è stato inoculato il siero Pfizer. E dopo la puntura, gli auguri di buon compleanno da parte del vaccinatore.

Tante emozioni per la nonnina che abita all'Altopiano

Una giornata ricca di emozioni, che di certo rimarrà sempre impressa nella mente della neo-centenaria, che dopo aver ricevuto la terza dose (e anche il vaccino antinfluenzale) è stata festeggiata a casa, all’Altopiano, dalla sua bella famiglia. «Dico sempre che lei è Fortuna di nome e di fatto, perché ha condotto una vita serena, circondata dall’affetto di tutti noi parenti, che non la lasciamo mai sola», spiega la nuora Patty Vignoni, che da 13 anni insieme al marito Paolo Veronese si prende cura della dolce nonnina.

