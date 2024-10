Per il primo compleanno del Coordinamento Pedagogico Territoriale, una fiaba dedicata ai genitori

Il Coordinamento Pedagogico Territoriale ha compiuto il suo primo anno e lo ha festeggiato con un evento speciale, dedicato ai genitori a conclusione della sua prima annualità: “Infanzia felice, una fiaba per adulti”, raccontata da Antonella Questa.

Il Coordinamento Pedagogico Territoriale dell'Ambito di Desio è un organismo che, come indicato dal documento "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei" di Regione Lombardia, è stabile nel tempo e riunisce i coordinatori dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia esistenti sul territorio (statali, comunali, private, paritarie).

Raggruppa i servizi di sette Comuni (Desio in qualità di capofila, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo) per un totale di 80 servizi coinvolti al tavolo, attraverso il proprio coordinatore pedagogico.

“Questa iniziativa rappresenta solo uno degli step inseriti nel piu’ ampio progetto che sta realizzando il CPT, frutto di un prezioso lavoro collegiale che ha coinvolto tutti e sette i Comuni del nostro Ambito durante questo primo anno di vita – spiega l’Assessore ai Servizi per l’Infanzia del Comune di Desio Andrea Civiero – che esplicita i valori, le finalità e gli orientamenti pedagogici del nostro sistema educativo, oltre a delineare il primo punto di riferimento per garantire la qualità dei servizi educativi del territorio. Stiamo gettando le basi per quella che sarà l’educazione delle future generazioni e quindi dei nostri cittadini di domani”.

"Un'esperienza a sostegno della genitorialità"