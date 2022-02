Per la Festa della donna in città arriva Vladimir Luxuria

Vimercate

Terrà una serata su discriminazione di genere e pari opportunità. L'assessore: "Felici di ospitare una donna straordinaria".

Sarà Vladimir Luxuria l'ospite di punta dalla rassegna 2022 "Marzo donna", organizzata dall'Amministrazione comunale di Vimercate.

Tavola rotonda in biblioteca

Luxuria sarà la protagonista di una tavola rotonda prevista per mercoledì 2 marzo nell’auditorium della Biblioteca civica di Vimercate.

"Interrogare il presente": questo il tema della serata che tratterà i temi della discriminazione di genere e delle pari opportunità.

L'assessore: "Luxuria donna straordinaria"

“All’interno della rassegna Marzo Donna quest’anno i cittadini di Vimercate troveranno due serate di approfondimento organizzate dal Comune che vedono al centro la figura della donna - ha spiegato l'assessore alla Vimercate delle Opportunità, Riccardo Corti - Il primo appuntamento sarà con un ospite d’eccezione, Vladimir Luxuria, donna simbolo della lotta contro le discriminazione di genere, che parteciperà ad una serata di confronto sui temi delle pari opportunità e equità di genere. Il secondo appuntamento, dal titolo - La signora delle stelle -, sarà un reading teatrale che omaggerà la famosissima scienziata Margherita Hack. Numerose le iniziative promosse dalle associazioni che offriranno momenti di riflessioni importanti, dalla situazione delle donne afghane al ruolo della donna durante la resistenza. Non mancheranno gli spazi dedicati alla cultura con mostre fotografiche, artistiche e musicali. Sono felice che Vladimir Luxuria abbia accettato il mio invito a partecipare ad una serata di confronto all’interno della nostra rassegna Marzo Donna. Sarà una serata costruttiva e coinvolgente, dove avremo il piacere di ascoltare l’esperienza di una donna straordinaria che ha combattuto le sue lotte sia nelle manifestazioni Pride di tutta Europa, sia nelle aule del Parlamento Italiano”.

Il programma completo

Dall'1 al 31 marzo

MUST Museo del territorio

UN MESE GRATIS AL MUST

In occasione della Giornata internazionale della donna il museo sarà ad ingresso gratuito per tutti

Durante i weekend sarà visitabile anche la mostra “Tracce rosse”

Dall'1 al 31 marzo

Banca del tempo 25a ora Vimercate

POESIE BUONE COME IL PANE

Poesie sui sacchetti del pane | Bottega del Pane, via Mazzini 12 | Info: banca25ora@yahoo.it

2 mercoledì

INTERROGARE IL PRESENTE

Incontro con VLADIMIR LUXURIA

Ore 21 | Auditorium Biblioteca | Info: 0396659488 - cultura@comune.vimercate.mb.it

Ingresso gratuito con prenotazione su: www.comune.vimercate.mb.it

Dal 5 al 27 marzo

Comune di Vimercate in collaborazione con il Comitato mostra MarzoDonna

TRACCE ROSSE

Percorsi femminili attraverso l'arte

Finalmente si potrà visitare la tradizionale mostra delle opere delle artiste locali, annullata nel 2020 per il

lockdown. In mostra le opere di: Altamura Tina, Angiolini Maria Grazia, Angiolini Maria Pia, Bordato Barbara,

Bozzella Emma, Carrara Angela, Casiraghi Roberta, Dallavalle Silvia, Fusi Loredana, Gagliardi Annamaria,

Lampugnani Chiara, Lodola Laura, Lopa Majlinda, Menegatti Lorena, Moretti Paola, Murabito Bodini Anna

Maria, Nova Alessia, Perego Maria Alfonsa, Villa Maria Grazia, Ricci Adelaide, Vergani Vladilina, Vicini

Simona, Visentin Elisabetta, Atelier Psiche&Società

Inaugurazione sab 5/3 ore 11 | Giorni e orari di apertura: sab e dom ore 10-13 e 15-19

MUST Museo del territorio e Villa Sottocasa, via Vittorio Emanuele II 53

Dal 5 al 16 marzo

CENTRO IL MELOGRANO PER MARZODONNA

Le iniziative in programma:

- sab 5/3 ore 17.30: NASCITA IN FIORE. Pratica dello yoga in gravidanza. Evento gratuito in presenza o

online. Iscrizione obbligatoria: nascita@centroilmelograno.it;

- sab 5/3 ore 18.45: IL RISVEGLIO. Pratica dello yoga. Evento gratuito in presenza o online. Iscrizione

obbligatoria: benessere@centroilmelograno.it;

- ven 11/3 ore 21: NARRIAMOCI. VOCI AL FEMMINILE. Incontro su poesia, scrittura, lettura al femminile:

parole da vivere attraverso teatro, corpo e voce. Evento a pagamento con prenotazione:

benessere@centroilmelograno.it;

- dal 16 marzo ore 13.30/15: DONNA E MAMMA. Laboratorio in 5 incontri per le mamme di ogni età

Uno spazio per se stesse basato su attività espressive e creative, dialogo e condivisione. Evento a

pagamento con prenotazione: formazione.melograno@gmail.com - 3497402952 (WhatsApp)

Centro Il Melograno, via moneta | Info: www.centroilmelograno.it

Dal 5 marzo al 9 aprile

Fahrenheit451 Amici della biblioteca, ANPI Vimercate

Biblioteca civica | MOSTRE IN GALLERIA

SGUARDI SUL MONDO OFFESO

Mostra a cura di Nicoletta Immorlica | A ingresso gratuito negli orari di apertura della Biblioteca

5/3 ore 17: inagurazione mostra con performance teatrale (vedi sotto)

Info: 0396659281 - biblioteca.vimercate@cubinrete.it

5 sabato

Fahrenheit451 Amici della biblioteca, ANPI Vimercate e Biblioteca civica

DONNE CHE HANNO TRASFORMATO IL DOLORE IN ARTE MEMORIA RESISTENZA

Inaugurazione della mostra Sguardi sul mondo offeso

Performance teatrale con letture e musica

Ore 17 | Auditorium Biblioteca | Ingresso gratuito con prenotazione

Info e prenotazioni: 0396659281 - biblioteca.vimercate@cubinrete.it

7 lunedì

Gruppo Donne e Diritti ARCI A.Motta Vimercate

LE VITTIME DI STUPRO E IL PROCESSO PENALE DEL REATO

Serata sul tema con proiezione del film "Sotto accusa" con Jodie Foster. Introduce l'avv. Giovanna Chiara

Ore 20.45 | Auditorium Biblioteca | Ingresso libero fino a esaurimento posti | Info:

donnedirittivimercate@gmail.com

8 martedì

Comune di Vimercate Assessorato alla Cultura

LA SIGNORA DELLE STELLE

Omaggio a Margherita Hack

Reading teatrale a cura di MARTA OSSOLI, al violino Silvia Mangiarotti

Ore 21 | Auditorium Biblioteca | Info: 0396659488 - cultura@comune.vimercate.mb.it

Ingresso gratuito con prenotazione

Prenotazioni: https://bit.ly/3uJ3qNQ o www.comune.vimercate.mb.it

12 sabato

Associazione Culturale Art-U

UN MITO DI DONNA. PALAZZO TROTTI RACCONTA LE DONNE DEL MITO

Visita guidata tematica alle sale affrescate del piano terra

Ore 10 (Durata: 1 ora) | Palazzo Trotti, piazza Unità d'Italia 1

Quota di partecipazione: 8 € intero, 5 € ridotto fino a 12 anni

Info e prenotazioni: prenotazioni@artuassociazione.org - 3317063429

Dal 12 al 27 marzo

Spazio Espositivo Sorgente

SETTE FOTOGRAFE PER MARZO DONNA

In mostra le fotografie di Maria Serra, Federica Romagnoli, Daniela Silvi, Elisa Mapelli, Flavia Fusilli, Tina

Tripodo, Nadia Enne Effe Frasson

Dom 13/3 ore 16: inaugurazione e incontro con l'artiste | ore 17: performance

Orari d'apertura: sab 15.30/19 e dom ore 10.30/12 e 15.30/19

Spazio Espositivo Sorgente, piazza San Michele 5 (Oreno) | Ingresso gratuito

Info: sorgente.oreno@gmail.com

13 domenica

Civico Corpo Musicale di Vimercate

DONNE IN MUSICA

Il teatro degli affetti amorosi nel primo '600

Con Elena Carzaniga (contralto), Vera Milani (soprano), Priscila Gama Santana (arpa barocca)

Ore 11.15 | Salone della sede in via De Castillia 29

Ingresso gratuito | Info: info@bandavimercate.it – 0396081565

13 domenica

MUST Museo del territorio | LABOMUST Laboratori per bambini al museo

COLOREEEEEE...ROSSO 1

In occasione della mostra d'arte Tracce rosse esposta nel museo, giochiamo insieme con il colore rosso

sperimentando tecniche espressive e liberando la creatività | Prossimo appuntamento il 27/3 (i due laboratori

sono diversi) | Ore 16 (Durata 1 ora e 30') | Per bambini 6-10 anni | Costo: 7 €

Info: 0396659488 - info@museomust.it - www.museomust.it

19 sabato

Fahrenheit451 Amici della Biblioteca

VERONICA FRANCO. LA CORTIGIANA POETA DEL RINASCIMENTO VENEZIANO

Presentazione del libro di Valeria Palumbo. Dialoga con l’autrice Marinella Guzzi.

Accompagnamento musicale di Carlo Rotondo.

Ore 17.30 | Auditorium Biblioteca | Ingresso gratuito con prenotazione

19 sabato

Ass. Claudio Colombo per l’oncologia e Libreria Il Gabbiano

nell’ambito della rassegna teatrale Palco&Solidarietà

LA CASA DI BERNARDA ALBA

Spattcolo teatrale con la Compagnia La Sarabanda (Olgiate M.), di L. Riva e M. Gualandris

Andalusia, anni trenta, la dispotica Bernarda, rimasta vedova, impone alle cinque figlie un lutto di 8 anni

Ore 21 | TeatrOreno, via Madonna 14 | Ingresso: 15 € (in vendita all'ingresso) | Prenotazioni: Libreria Il

Gabbiano 0396080807 – 3407333687 | Ricavato in beneficenza

26 sabato

Libreria Il Gabbiano

LE AMAZZONI

Presentazione del libro con l'autrice Manuela Piemonte (ed. Rizzoli)

Ore 17 | Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1

Ingresso gratuito | Info e prenotazioni: prenota@libreriailgabbiano.it

27 domenica

MUST Museo del territorio | LABOMUST Laboratori per bambini al museo

COLOREEEEEE...ROSSO 2

In occasione della mostra d'arte Tracce rosse esposta nel museo, giochiamo insieme con il colore rosso

sperimentando tecniche espressive e liberando la creatività

Ore 16 (Durata 1 ora e 30') | Per bambini 6-10 anni | Costo: 7 €

Info: 0396659488 - info@museomust.it - www.museomust.it

29 martedìGruppo Donne e Diritti ARCI A.Motta Vimercate e Banca del Tempo 25a Ora VimercateINSIEME ALLE DONNE AFGHANESerata sul tema con proiezione del docufilm "Sguardo attraverso un granello di sabbia" e approfondimento acura di CISDA (Coordinamento Italiano sostegno Donne Afghane)Ore 20.45 | Auditorium Biblioteca | Ingresso libero fino a esaurimento posti | Info:donnedirittivimercate@gmail.com