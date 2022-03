Per la Giornata della donna scende in campo la prevenzione con la Lilt

A Meda

In occasione della Giornata internazionale della donna a Meda scende in campo la prevenzione insieme alla Lilt. Sabato 12 marzo,

dalle 8.30 alle 19, in piazza Municipio sarà presente lo Spazio Mobile della Lilt Lega italiana per la lotta contro i tumori. E’ possibile prenotarsi, fino ad esaurimento dei posti disponibili, per visite senologiche e mammografie gratuite.

“Sommersi dalle preoccupazioni e dalle problematiche generate dall’emergenza Covid-19, tutti noi abbiamo a lungo trascurato o non siamo stati nella possibilità negli ultimi due anni di effettuare gli importanti controlli sanitari a cui eravamo abituati. E’ venuto ormai il momento di recuperare il tempo perduto e di riportare la prevenzione al centro dell’attenzione, proseguendo una tradizione di incontri e di iniziative promossi da tempo dall’Amministrazione comunale - spiegano il sindaco Luca Santambrogio e l’assessore alla Cultura e alla Programmazione economica Fabio Mariani - Con questo spirito e con queste intenzioni abbiamo così concluso un importante accordo con la Lilt(Lega italiana per la lotta contro i tumori) per offrire alla cittadinanza, grazie anche al sostegno di due farmacie medesi che vivamente ringraziamo, un certo numero di screening grazie a un apposito mezzo che sosterà a Meda in piazza Municipio. Si tratta di un primo momento che verrà ripetuto in futuro”.

L’iniziativa si terrà sabato 12 marzo 2022, dalle 8.30 alle ore 19: verranno offerte gratuitamente alla popolazione visite al seno e mammografie. Gli esami, riservati alle donne residenti a Meda over 40 che non abbiano effettuato una mammografia negli ultimi 12 mesi, possono essere prenotati - fino ad esaurimento dei posti – telefonando al numero del Comune 0362 3966613 o scrivendo a urp@comune.meda.mb.it.

“Prevenire è vivere - afferma il presidente di Lilt Milano Monza Brianza, Marco Alloisio - E nel mese di marzo ricorre la Settimana nazionale per la prevenzione oncologica. E’ una buona occasione per mettere nel calendario i controlli di diagnosi precoce che ci permettono di arrivare prima della malattia, riducendo l’impatto di terapie e chirurgia”. Gli esami si terranno all’interno dello Spazio Lilt Mobile grazie a cui la prevenzione diventa itinerante e capillare. Si tratta di un mezzo articolato lungo 10 metri per 12 tonnellate di peso che comprende un doppio ambulatorio attrezzato con apparecchiature di ultima generazione.

Il sostegno di due farmacie

L’iniziativa di sabato 12 marzo in piazza Municipio è promossa dall’Amministrazione comunale e ha ricevuto il sostegno della Assp Farmacie comunali e della Farmacia Pirovano, sempre pronte a sostenere significative attività di prevenzione e di promozione di una diffusa cultura sanitaria sul territorio.