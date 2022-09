Per la prima volta in città il "Longless Film Festival"

Personaggi grotteschi, ritmo incalzante, narrazione comica. Ma anche storie appassionanti di ricerca della libertà, ambientate in tempi di pace come in tempi di guerra. In Italia come in Spagna, Russia, Argentina o Canada. Con partecipazione di attori di ogni età e camei imprevedibili, uno su tutti quello di Giovanni Storti.

Il longless film Festival sbarca a Vimercate

Ecco a voi il Longless Film Festival: le giovani promesse della scena cinematografica mondiale arrivano al Cortile d’onore di Villa Sottocasa a Vimercate venerdì 30 settembre. Il Longless è una rassegna di cortometraggi, giunta alla sua sesta edizione, la prima nella cittadina brianzola. Con un record impressionante: 1.630 corti iscritti al concorso, arrivati da 20 nazioni di ogni continente e tutti girati da registi sotto i 35 anni di età. Dopo un intenso lavoro di selezione da parte di una giuria di esperti, si avvicina il momento clou del Festival, con la proclamazione dei vincitori e una serata con ospiti e cinema di qualità.

L'appuntamento è per venerdì 30 settembre

Si inizia alle 18.30, con un dialogo da non perdere: il critico cinematografico Daniele Besana intervista le giovanissime attrici Demetra Bellina ("Di padre in figlia", "Tutta colpa di Freud – La serie", "Comedians"), Maria Vera Ratti ("Rosy Abate", "Il Commissario Ricciardi", "Miss Marx") e l’attore comico Claudio Batta , (foto) volto noto di Zelig. Tra i talk con gli ospiti e l’inizio delle proiezioni ci sarà un intervallo musicale curato dal trio Nacàdia.

Alle 20.30, sempre nel Cortile d’onore di Villa Sottocasa (via Vittorio Emanuele II, 53) saranno proiettati i sette corti finalisti selezionati. Accompagnati da brevi interviste dal vivo ad alcuni dei registi, i cortometraggi durano dai 2 ai 20 minuti. Al termine delle proiezioni verranno premiati i primi tre corti vincitori, con una menzione speciale per il miglior cortometraggio animato. Creatività, mix di tecniche e linguaggi, alternanza di toni tra il serio e lo spigliato, con storie che attraversano eventi realmente accaduti. Ma anche scene di quotidianità, con un forte occhio alla realtà in cui viviamo: questo e molto altro promettono i film selezionati dalla giuria, destinati a tutte le età.

Evento organizzato da Aeris

L'evento è organizzato da Aeris con il patrocinio del Comune di Vimercate. L’ingresso è gratuito. In caso di pioggia ci si sposterà all’Auditorium della Biblioteca civica. Per l’occasione verrà anche rilanciato il fondo Giovani Energie, nato per sostenere percorsi di autonomia rivolti ai giovani che non studiano e non lavorano.