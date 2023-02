Per la Sagra dell’Asparago Rosa arriva il riconoscimento “Sagra di qualità”

Arriva l’annuncio da parte della Pro Loco Mezzago del riconoscimento di “Sagra di qualità” per la celebre Sagra dell’Asparago Rosa.

Riconoscimento per la Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago

“Il costante impegno dei suoi volontari è stato riconosciuto dalla commissione Sagra di Qualità di UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia - fanno sapere i volontari della Pro Loco mezzaghese che da sempre organizzano la manifestazione con impegno e dedizione.

“Dopo una lunga e accurata fase di analisi e valutazione delle richieste per l’assegnazione del marchio, seguita dai sopralluoghi effettuati da parte degli ispettori durante l’edizione 2022, la Sagra mezzaghese ha dimostrato di possedere tutti i requisiti per potersi fregiare del marchio istituito da UNPLI per identificare quelle sagre che realmente valorizzano i prodotti tipici e promuovono in modo proficuo il proprio territorio” - si legge ancora nella nota dell’associazione cittadina.

La cerimonia ufficiale a Roma

La cerimonia ufficiale di presentazione e premiazione delle Sagre si svolgerà il 20 marzo 2023 presso palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, a Roma.

La comunicazione ufficiale indirizzata alla Pro Loco Mezzago si chiude con questo augurio che i volontari ci tengono a condividere con tutti i cittadini mezzaghesi: