Per Mattia un 2023 di successi in minimoto. Il pilota di 8 anni residente a Limbiate ha vinto ancora il Trofeo Pepsi e si è classificato quinto nella fase nazionale del Trofeo Opes

I successi della stagione

Un 2023 da incorniciare per Mattia Passarella, giovanissimo campione di minimoto residente a Limbiate che a soli 8 anni ha vinto nella sua categoria il Trofeo Pepsi (per la seconda volta) e si è classificato quinto nella fase nazionale del Trofeo Opes (secondo nelle gare interregionali).

«Mattia ha partecipato a due campionati ed è andato molto bene in entrambi - ha raccontato il papà Marcello - Si è riconfermato campione nel Trofeo Pepsi e nelle cinque tappe è sempre salito sul podio con tre primi posti e due secondi posti».

Il Trofeo Opes

Emozionato, alla premiazione ha alzato al cielo un’altra grande coppa. Il campionato Opes invece è stato più «tosto». I piloti erano suddivisi in tre interregionali in base alla zona geografica di residenza e i primi classificati hanno partecipato alla gara finale a Roma per giocarsi il titolo nazionale.

«Mattia era secondo nell’interregionale ed è stato convocato per la finale nazionale, arrivando quinto - ha continuato il papà - Siamo stati un po’ sfortunati perché a causa delle condizioni meteo avverse la gara è stata anticipata a sabato, ma Mattia si è destreggiato bene».

Sui circuiti di mezza Italia

Nella stagione appena passata il giovanissimo pilota ha girato vari circuiti italiani: Arluno, Codogno, Venezia, Ferrara e tanti altri, divertendosi ad affrontare sfide in posti nuovi. Al suo fianco c’era sempre papà Marcello, ormai meccanico provetto, e talvolta anche mamma Stefania e la sorellina Sofia, sempre pronte a fare il tifo per lui.

«Il momento più emozionante della stagione è stato a Roma, non ci ero mai stato e gareggiavano piloti da tutta Italia - ha ammesso Mattia, che frequenta la terza elementare - Sempre a Roma ho vissuto il momento più difficile perché è stata una gara dura, ma sono stato molto contento di aver partecipato».

I progetti per il futuro

Sul futuro Mattia ha le idee chiare. Poiché ha raggiunto l’età giusta, nella prossima stagione potrà gareggiare in un campionato nazionale, il suo grande sogno.

«Vorrei partecipare al Trofeo Simoncelli, al campionato italiano, ma mi piacerebbe rifare il trofeo Opes», ha detto il limbiatese con entusiasmo.

"Cerchiamo sponsor"

L’impegno per questo sport è notevole: non solo il circuito di allenamento non è vicino a casa, ma fare il pilota richiede anche un investimento economico importante.

«Avremmo bisogno di qualche sponsor che ci sostenga nelle varie gare dei campionati, le spese per questo sport sono elevate e un aiuto sarebbe prezioso», è l’appello del papà.

Mattia adora questo sport ed è molto promettente, come stanno confermando i risultati: sentiremo ancora parlare di lui.