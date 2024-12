Per Natale il Club di cucito dona alla biblioteca un albero...all'uncinetto

A Seveso, il Club di cucito dona un albero speciale alla biblioteca.

Da ottobre, tutti i giovedì mattina, la biblioteca civica accoglie una trentina di donne che hanno aderito all’invito dello staff di Villa del Sole per la creazione di un Club di cucito. Un’iniziativa, quasi una scommessa, che ha immediatamente riscosso un grande successo e che ha preso via via corpo.

Un albero ricoperto di ricami fatti all’uncinetto

Oggi, giovedì 12 dicembre, alla presenza dell'assessore Michele Zuliani è stato inaugurato il primo “frutto” del lavoro dell’affiatatissimo gruppo. Si tratta dell’albero di Natale posto vicino al banco prestiti interamente ricoperto di ricami fatti all’uncinetto, assemblati l’uno con l’altro tramite spilli e una base di feltro. L’effetto è originale e unico nel suo genere.

Tre progetti solidali delle sferruzzatrici

Le industriose donne sevesine sono all’opera da tempo per altri tre progetti paralleli di solidarietà a partire da quello in collaborazione con il reparto neonatale dell’ospedale di Buzzi di Milano per la fornitura di cappellini e copertine destinati ai bambini prematuri visto che in commercio non esistono prodotti del genere. Sono in fase di produzione le mantelline in lana per i gattini della colonia felina di Seveso, particolarmente utili nella stagione fredda. Verranno inoltre donate anche delle coperte a un’associazione che si prende cura di donne in difficoltà: saranno vendute e il ricavato utilizzato per opere sociali.

"Sono molto soddisfatto di ospitare questo progetto in biblioteca, un luogo sempre più aperto alla cultura, alla crescita personale e anche alla creatività - commenta l'assessore Michele Zuliani - Il cucito non è solo un'arte antica, ma è anche un modo per stimolare la mente, esercitare la manualità e, soprattutto, socializzare e formare nuove amicizie. In questo laboratorio, i partecipanti, hanno appreso nuove tecniche, e creato un bellissimo albero di Natale che hanno donato alla nostra biblioteca. Mi ha colpito tantissimo il racconto di una signora che mi diceva: "Ogni punto che cuciamo, ogni stoffa che scegliamo, è un'occasione per esplorare il nostro lato creativo e per scoprire nuove storie"".

Visto il grande successo riscosso, l'assessore Zuliani annuncia che "riprogrammeremo una seconda edizione, magari anche includendo il cucito dentro un progetto sociale".