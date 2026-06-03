Per un incidente chiusa una carreggiata della Valassina

A causa di un incidente tra tre veicoli, è temporaneamente chiusa la carreggiata, in direzione Sud, sulla statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” al km 28,900, all’altezza di Briosco

Il sinistro

L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 e, come detto, ha interessato tre veicoli, due furgoni e un mezzo pesante. L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze, un’automedica, la Polstrada di Milano e i Vigili del Fuoco di Monza: sul posto è stata inviata una squadra del Distaccamento di Seregno con un’AutoPompaSerbatoio (APS), supportata dal carro fiamma del Distaccamento di Lissone.

Durante le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a estrarre una persona rimasta incastrata all’interno di uno dei veicoli coinvolti, affidandola successivamente alle cure del personale sanitario di AREU.

Per consentire i soccorsi e lo spostamento dei veicoli è stata disposta la chiusura della carreggiata in direzione Sud, con uscita obbligatoria al km 28,200

Le squadre intervenute hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dello scenario incidentale e dei mezzi coinvolti, operando in collaborazione con il personale sanitario e le forze dell’ordine.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte complessivamente cinque persone.