A distanza di un anno l'Amministrazione comunale di Meda fa il punto sul progetto che ha visto i precettori di reddito di cittadinanza impiegati in lavori di pubblica utilità.

Percettori di reddito di cittadinanza impiegati in lavori di pubblica utilità: il progetto medese compie un anno

Un bilancio più che positivo per il sindaco Luca Santambrogio che insieme alla sua amministrazione ha già confermato i progetti in essere e ne ha varati di nuovi.

“Percettori di reddito di cittadinanza impiegati in lavori socialmente utili. Se ne parla molto, in alcuni casi sono solo frasi scritte su fogli di carta, in altri si sta partendo ora. A Meda siamo operativi su questo fronte ormai da un anno”. Così il sindaco ha ricordato che giusto un anno fa, esattamente il

13 settembre 2021, veniva approvata dalla Giunta da lui presieduta la deliberazione che fissava i paletti per l’individuazione degli ambiti d’intervento e dei progetti finalizzati all’impiego dei beneficiari del reddito di cittadinanza.

Decoro, cultura e vigilanza

In particolare da allora sono stati avviati, impiegando 17 persone, progetti negli ambiti del decoro della città, della cultura e della vigilanza.

“Qualche esempio? Fra le mansioni attribuite negli ultimi 365 giorni possiamo annoverare l’attività di apertura e di chiusura dei parchi cittadini di proprietà comunale, compresa l’igienizzazione dei giochi e delle panchine, il supporto all’organizzazione di eventi culturali aperti al pubblico, il controllo dei green pass in alcune manifestazioni e in alcuni luoghi”, precisa il Sindaco.

Nuovi progetti

I buoni risultati ottenuti, come detto, hanno indotto l’Amministrazione a confermare i progetti in

essere e a vararne di nuovi:

“I nuovi ambiti in cui i percettori del reddito di cittadinanza verranno impiegati in futuro saranno attività rivolte agli anziani, di supporto agli uffici e a sostegno della comunità”.