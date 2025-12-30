La perdita si è verificata in via Roma, all'angolo con via De Gasperi. La riparazione è fissata per le prossime ore

Una copiosa perdita d’acqua ha fatto scattare l’intervento urgente dei tecnici di BrianzAcque.

Perdita idrica, intervento urgente dei tecnici di BrianzAcque

E’ successo questa mattina, martedì 30 dicembre, a Caponago. La perdita si è verificata in via Roma, all’angolo con via De Gasperi. La zona è stata subito transennata e al loro arrivo i tecnici dell’azienda idrica hanno avviato la ricerca del punto di fuoriuscita.

Immediatamente dopo questa verifica sarà effettuata la riparazione, per la quale è già stata incaricata la squadra di intervento per le prossime ore. Seguiranno tempestivamente ulteriori aggiornamenti.