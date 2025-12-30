Una copiosa perdita d’acqua ha fatto scattare l’intervento urgente dei tecnici di BrianzAcque.
Perdita idrica, intervento urgente dei tecnici di BrianzAcque
E’ successo questa mattina, martedì 30 dicembre, a Caponago. La perdita si è verificata in via Roma, all’angolo con via De Gasperi. La zona è stata subito transennata e al loro arrivo i tecnici dell’azienda idrica hanno avviato la ricerca del punto di fuoriuscita.
Immediatamente dopo questa verifica sarà effettuata la riparazione, per la quale è già stata incaricata la squadra di intervento per le prossime ore. Seguiranno tempestivamente ulteriori aggiornamenti.