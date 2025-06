Perdita importante nella rete idrica, disagi nel centro storico

In un primo momento era sembrata una cosa da poco. In realtà la perdita alla rete idrica registrata nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 giugno, nel pieno centro storico di Vimercate, si è rivelata ben più consistente del previsto. Tanto che ad oggi, mercoledì 25 giugno, non si sa ancora quando la viabilità potrà essere ripristinata.

Chiuso l'accesso dal ponte di San Rocco

Il guaio si verificato proprio sotto il piano stradale all'angolo tra via Cavour e via Terraggio Pace, a ridosso del ponte di San Rocco. Dalla mattinata di lunedì gli operai inviati da BrianzAcque, competente per la rete, sono al lavoro. Con conseguente chiusura ai veicoli di via Terraggio Pace (resta invece accessibile ai pedoni), da via Cavour, e del ponte di San Rocco in entrata.

In attesa che il guaio venga risolto, il ponte è quindi percorribile soltanto in uscita per chi proviene da via Cavour e da via Terraggio Molgora.