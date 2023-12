Peregallo piange la storica fruttivendola e barista dell'oratorio

La comunità di Peregallo di Lesmo piange l'indimenticata "signora Mariuccia". Si è spenta ieri sera, giovedì 28 dicembre 2023, all'età di 92 anni Mariuccia Sai. L'anziana, stimata e benvoluta in tutta la frazione, se n'è andata via in punta di piedi, in silenzio, come amava lei, senza troppo clamore. La donna lascia la figlia Adele.

Mariuccia, dal carattere forte e determinato ma dal cuore grande e generoso, era molto conosciuta e in tutta la comunità parrocchiale per via dei tanti anni di servizio dedicati alla parrocchia dell'Annunciazione, in particolare dietro al bancone del bar dell'oratorio insieme a suo marito, l'indimenticato Enrico Vergani, per tutti il "signor Enrico", volato via nel 2008 all'età di 81 anni.

Mariuccia ed Enrico, due volontari dal cuore grande

Mariuccia ed Enrico sono stati due volontari dal cuore d'oro. Arrivarono a Peregallo intorno agli anni '70 e subito si fecero conoscere e amare per via dell'attività di vendita di frutta e verdura portata avanti per molti anni nella frazione La Cà di Arcore. Parallelamente all'attività di famiglia, la coppia riusciva a trovare anche il tempo da dedicare alla parrocchia (hanno collaborato molto soprattutto con gli ex parroci don Giuseppe Corti e don Giancarlo Brambilla), nel servizio al bar, portato avanti per ben 27 anni con dedizione e impegno.

Impossibile dimenticare, anche per chi vi scrive, i tanti pomeriggi trascorsi all'oratorio estivo durante i quali Enrico e Mariuccia, soprattutto durante l'ora della merenda (come dimenticare centinaia e centinaia di panini con il salame o con la Nutella preparati da loro), erano letteralmente presi d'assalto dai tanti bambini in cerca di una bevanda per rinfrescarsi dalla calura estiva.

La donna si dedicava anche alla cura dei paramenti liturgici

Oltre al servizio in sacrestia, Mariuccia faceva parte del "Movimento Terza Età" e si dedicava anche alla preparazione delle celebrazioni eucaristiche e alla raccolta delle offerte durante le messe. In particolare si occupava della cura delle vesti liturgiche utilizzate dai chierichetti e dai sacerdoti. Dovevano essere sempre ben pulite e in ordine. E non era raro vederla con il ferro da stiro in mano, in sacrestia, anche pochi minuti prima dell'inizio della messa per stirare la veste che avrebbe utilizzato il sacerdote.

La donna, già da qualche anno, non la si vedeva più in parrocchia per via degli acciacchi dovuti all'età. Ma il suo esempio di dedizione, di testimonianza silenziosa e d'amore vero per la parrocchia e per l'oratorio San Giovanni Bosco rimarranno per sempre.

Le esequie della 92enne verranno celebrate martedì 2 gennaio, alle ore 15 nella chiesa di Peregallo.