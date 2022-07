La pet therapy conquista gli ospiti delle Residenze assistite Groane del Villaggio Snia di Cesano Maderno e «Dior», dolcissima cagnolina di quasi sette anni, è diventata la mascotte delle due strutture, Rsa Groane e Rsa Oasi.

Pet therapy, alla Rsa di Cesano Maderno tutti pazzi per Dior

Un’iniziativa diventata realtà grazie ai proventi della settima regata delle paperelle organizzata ad aprile dal Lions club Cesano Maderno Borromeo e alla collaborazione de Le Robinie centro cinofilo di Cesano Maderno. L’idea è della socia Lions Maura Polonia, educatrice cinofila: "Quando sono venuta in Rsa per lanciare alla direttrice, Sara Rigamonti, la proposta del club, ho trovato terreno fertile, le porte aperte" dice.

"Un sostegno incredibile"

Il progetto di pet therapy, dal grande valore terapeutico, riabilitativo, educativo e ludico, è partito a metà giugno e coinvolge circa venticinque ospiti, divisi in due gruppi selezionati. Andrà avanti per quattro mesi, con due incontri settimanali, grazie alla copertura economica garantita dai Lions. «I cani possono dare un aiuto psicologico, affettivo e cognitivo fondamentale per gli anziani ospiti delle due strutture. La pet therapy è un sostegno incredibilmente efficace e dagli effetti evidenti sul benessere delle persone» commenta il presidente del Lions club, Renato Orsenigo.