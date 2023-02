Petizione online per "salvare" la biblioteca dalla gestione esterna

Dal 10 febbraio è online una raccolta firme lanciata da una residente a Giussano per dire «No alla gestione in appalto della biblioteca». La preoccupazione degli utenti è che si possa abbassare la qualità del servizio.

Biblioteca chiusa per lavori

Da martedì 21 febbraio la biblioteca comunale in villa Sartirana resterà chiusa per una settimana, fino al 28, per lavori di ampliamento. Dai primi di marzo riaprirà con spazi rinnovati e raddoppiati, ma anche con una nuova gestione, affidata ad una cooperativa, da qui la decisione di lanciare una petizione per «salvarla» dalla gestione esterna.

La petizione su change.or

E' online su «change.or» la raccolta firme creata da Cristina Daniele, giussanese ora residente a Inverigo, che ha voluto attivarsi per tutelare il personale che ci lavora. La petizione ha già raggiunto un centinaio di sottoscrizioni.

«Quando ho saputo che la biblioteca che frequento andrà in gestione ad una cooperativa ho deciso di fare qualcosa - spiega Cristina - Magari non servirà a niente, ma è importante fare sentire la propria voce, non tacere quando qualcosa non è giusto, e riconoscere a chi ci ha dato tanto l'importanza del suo lavoro. Forse il Comune non ascolterà, forse ormai è tardi, ma non possiamo stare a guardare».

Il timore di Cristina Daniele e di tutti coloro che hanno firmato la petizione è che possa cambiare la qualità del servizio .

L'assegnazione alla cooperativa Le Macchine Celibi

Di fatto però l'appalto è già stato assegnato. La gara indetta dal Comune di Giussano è infatti stata vinta dalla cooperativa «Le Macchine Celibi» di Bologna. Il personale specializzato che sarà operativo in villa Sartirana si occuperà di gestire i servizi bibliotecari (front office e back office oltre a servizi generali connessi), i servizi di promozione della biblioteca, dei libri e della lettura, i servizi di supporto alla realizzazione di eventi all’aperto nel parco e le attività interne alla struttura finalizzate ad avvicinare alla lettura gli under 14 e a generare presso Villa Sartirana un polo culturale di riferimento non solo per il Comune ma anche per i territori limitrofi.

La cooperativa dovrà poi organizzare e realizzare almeno 10 incontri di promozione della lettura per la fascia 0– 6 anni, 50 incontri di promozione della lettura per la fascia di ragazzi in età scolastica, 10 incontri rivolti alla cittadinanza fra cui incontri con l’autore e gruppi di lettura. Tutto questo in sinergia con il personale dipendente comunale.