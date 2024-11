Pgt: pronto entro la fine del 2025. «Siamo perfettamente in linea coi tempi», ha sottolineato l’assessore alle Politiche del territorio di Desio, la leghista Cristina Riboldi, che ha presentato cronoprogramma e principi che guidano la variante generale al Piano di governo del territorio in fase di elaborazione, a partire dalle linee guida al documento di Piano, lo strumento strategico della pianificazione comunale.

Pgt: la variante generale pronta per fine 2025

«L’indice del documento di piano è strutturato in dieci capitoli che identificano la nostra idea di città, una città che non continua a espandersi senza controllo, ma neanche penalizza chi vuole intervenire su di essa - ha affermato - Una città in cui la viabilità sia su misura del cittadino, ma anche del commercio e delle imprese, che costituiscano la ricchezza e la vitalità del nostro territorio. Una città ricca di molti servizi, infrastrutture, una città che cerca di governare correttamente l’impatto di due grandi infrastrutture, come metrotranvia e Pedemontana».

A questo proposito, ha ricordato, «stiamo cercando di trasformare le criticità in risorse. Le criticità sono connesse alla natura di queste infrastrutture su un territorio densamente urbanizzato. Le risorse sono date, secondo noi, dalla facilità di spostamento nord-sud dei cittadini che abitano in comunità dislocate lungo la linea della metrotranvia e dalla valorizzazione immobiliare lungo l’asse della infrastruttura».

Obiettivo: puntare alla qualità, «per offrire ai nostri cittadini una migliore vivibilità, sia attraverso l’incentivazione al recupero edilizio, che il miglioramento del patrimonio immobiliare». Per Riboldi «una grande sfida», che accanto al lavoro dell’Ufficio tecnico comunale, a cui fa capo la regia della variante al Pgt, vede la collaborazione del Politecnico di Milano e del Gruppo Polinomia, «esperti selezionati che seguiranno con metodo molto rigoroso e un approccio interdisciplinare la complessità di questo piano e di una città come la nostra».

Il cronoprogramma

Ha annunciato altri incontri con la cittadinanza e la maggioranza per la presentazione degli avanzamenti della variante. Questo il cronoprogramma: entro il 30 novembre ci sarà l’elaborazione e la messa a disposizione, e pubblicazione, del documento di scooping, l’indizione della prima conferenza Vas (Valutazione ambientale strategica), la definizione della proposta del Documento di Piano. Entro il 28 febbraio del 2025 fissata la valutazione della proposta del Documento di Piano, la predisposizione della proposta di rapporto ambientale, del Piano dei Servizi e del Piano delle regole. Entro il 30 maggio 2025 ci sarà la ricezione dei pareri in ordine agli aspetti della Vas (60 giorni), del Documento di Piano, la predisposizione del parere motivato della Vas, l’adozione del Pgt in Consiglio comunale con Documento di Piano, Piano dei servizi e Piano delle regole. Entro il 30 settembre 2025 la pubblicazione dei documenti adottati (ci sono 30 giorni) l’apertura dei termini per le osservazioni (altri 30 giorni) la raccolta delle osservazioni e dei pareri degli enti, la verifica e la compatibilità con il Ptcp (Piano territoriale di coordinamento provinciale), le controdeduzioni e le osservazioni da parte di altri enti; entro ottobre 2025, infine, l’approvazione del Pgt in Consiglio comunale ed entro il 31 dicembre 2025 il collaudo del Pgt in Regione e la pubblicazione sul Burl.